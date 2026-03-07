Petardos y niños: ¿Cuáles pueden tirar tus hijos?

València ya huele a pólvora. Las Fallas ya han llegado a las calles del Cap i casal, algo que se nota indudablemente por la cantidad de carpas que empiezan a levantarse en cada cruce, por las churrerías que ya están instaladas y en marcha cerca de muchas comisiones, y cómo no, por el incomparable olor a pólvora que inunda la ciudad cada marzo. Los petardos forman parte de la idiosincrasia valenciana. Desde bien pequeños, los valencianos han convivido con ellos y, en muchos casos, como si se tratase de un juego, les han perdido el respeto a edades muy tempranas.

Sin embargo, los petardos son artefactos pirotécnicos peligrosos si no se manipulan de la forma correcta. Es importante supervisar a los más pequeños y cumplir las normas de seguridad.

¿Qué petardos pueden tirar los niños según su edad y qué dice la normativa? Lo cierto es que existe un reglamento específico en España para el uso de artículos pirotécnicos: el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, que establece distintas categorías en función de su peligrosidad y nivel de ruido. Cada una de ellas fija también una edad mínima para su compra o utilización, algo especialmente relevante durante las Fallas.

Categorías de petardos y edades

Las categorías más habituales entre los niños son la F1 y la F2. En la Comunitat Valenciana, los artículos de la categoría F1 pueden utilizarse a partir de los 8 años, mientras que los de la categoría F2 están permitidos desde los 10. Los productos de categoría F3, por su mayor potencia, solo pueden ser utilizados por mayores de 18 años.

Entre los petardos más comunes para los más pequeños se encuentran las bombetas, las bengalas, o los petardos de baja intensidad o los conocidos como “chinos”, aunque existe una amplia variedad dentro de estas categorías.

En cualquier caso, la normativa prohíbe expresamente el uso de petardos no autorizados, por lo que siempre deben comprarse productos homologados en establecimientos legales.

Consejos de la Policía Local

Cada año, los agentes de la Policía Local de València recuerdan a los más pequeños una serie de consejos básicos para manipular petardos de manera segura. Entre las principales recomendaciones figura comprar siempre en tiendas autorizadas, leer las instrucciones del fabricante antes de utilizarlos y no encender nunca un petardo sujetándolo con la mano, sino colocándolo en el suelo y respetando la distancia de seguridad.

También destacan la importancia de no manipular, bajo ningún concepto, petardos que estén defectuosos y esperar unos minutos antes de acercarse si alguno no explota, mojándolo después para asegurar que no detone más tarde. Además, recomiendan utilizar ropa preferiblemente de algodón y evitar los tejidos sintéticos, además de llevar siempre calzado cerrado.

M.M.

Horarios y restricciones

En cuanto a los horarios, durante las Fallas de 2026 se establecen restricciones para el uso de petardos. Del 8 al 13 de marzo no podrán utilizarse entre las 22:00 y las 07:30 horas. Entre el 14 y el 19 de marzo la prohibición se fija entre las 02:00 y las 07:30 horas. Fuera de esas fechas no está permitido tirar petardos.

Además, el Ayuntamiento de València, a través del bando fallero, recomienda evitar el uso de petardos entre las 9:00 y las 10:00 horas y entre las 15:00 y las 17:00 horas para favorecer el descanso vecinal y dar margen para que las mascotas puedan salir a pasear con tranquilidad.