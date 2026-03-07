Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pibierzo completa su participación con el castillo del 6 de marzo en las Fallas de València 2026

La empresa leonesa, con autorización al uníson de Carmen Prades y la corte mayor, ofreció un espectáculo, donde la meteorología permitió disfrutar a los asistentes

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La pirotecnia leonesa de Pibierzo se despidió de su participación en el programa oficial de las Fallas 2026 con el espectáculo de la noche del viernes al sábado.

Autorizada al unísono por Carmen Prades y la corte mayor, le empresa reunió a una buena cantidad de público en una noche en la que la lluvia aguantó y permitió a la asistencia de disfrutar de la propuesta.

