El Pilar arranca su espectacular plantà con el vuelo desde Maldonado

El sábado ha empezado con actividad de plantà en las Fallas de 2026. Y entre ellas la más espectacular, como siempre, y a la fuerza, es la de la plaza del Pilar.

La estrechez de sus calles y la dificultad para entrar las góndolas generan un auténtico ritual: el que se conoce como "entrar por Maldonado", el nombre de la calle. Decenas de personas se acercan para ver el paso de las piezas a auténtica cámara lenta.

Una vez llegado a su destino hay que salvar otro obstáculo, cómo son los árboles que hay a la entrada de la plaza. De forma muy espectacular la grúa ha hecho elevarse el gran cuerpo central de la falla, sorteándolos y depositándose en el asfalto. A partir de ahora continuará el transporte de piezas antes de seguir con otro ritual, como es la "tirada de grúa", el ensamblaje.