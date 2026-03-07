Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plantà por adelantado

El Pilar arranca su espectacular plantà con el vuelo desde Maldonado

Moisés Domínguez

El sábado ha empezado con actividad de plantà en las Fallas de 2026. Y entre ellas la más espectacular, como siempre, y a la fuerza, es la de la plaza del Pilar.

La estrechez de sus calles y la dificultad para entrar las góndolas generan un auténtico ritual: el que se conoce como "entrar por Maldonado", el nombre de la calle. Decenas de personas se acercan para ver el paso de las piezas a auténtica cámara lenta.

Una vez llegado a su destino hay que salvar otro obstáculo, cómo son los árboles que hay a la entrada de la plaza. De forma muy espectacular la grúa ha hecho elevarse el gran cuerpo central de la falla, sorteándolos y depositándose en el asfalto. A partir de ahora continuará el transporte de piezas antes de seguir con otro ritual, como es la "tirada de grúa", el ensamblaje.

