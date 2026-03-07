El temor al mercado de fichajes de artistas acelera las renovaciones

La retirada, el tiempo dirá si temporal o no, de Paco Torres en las Fallas de València ha provocado un cierto bocetos epánico en las alturas del escalafón de comisiones y artistas falleros. Porque deja huecos en tres comisiones muy potentes: Plaza del Pilar, Avenida del Oeste y Jesús-San Francisco de Borja, todas ellas muy competitivas. Y para cubrir esos huecos se avecina, sin duda, un movimiento de dominó.

Los artistas falleros que plantan en las secciones altas y con expectativas de ganar son una cifra más bien limitada. Y a lo largo de los últimos años se han producido retiradas de ese mundo de la alta competición. Por ello, ahora mismo, hay inquietud. Porque, de momento, es el artista de estas tres comisiones, pero nunca se está seguro de qué va a pasar con los demás del escalafón.

Esto ha propiciado, además, que hayan empezado a multiplicarse las llamadas entre artistas y comisiones -puede haber más cambios en las secciones altas- sondeando el futuro. Y ante esa tesitura, y para no dejar dudas, también hay otra opción: anunciar rápidamente la renovación de los artistas propios.

Bocetos de las Fallas de Sección Especial 2026 /

Ribera-Convento Santa Clara ya ha anunciado que continúa con sus artistas en 2027. Así, Miguel Santaeulalia en la grande y Javier Álvarez-Sala están ya comprometidos para el futuro.

Quinta y cuarta falla en 2027

Para Miguel Santaeulalia será la quinta falla en la demarcación de Telefónica. Debutó con un sorprendente 13º premio -todas en Primera A- pero en los dos últimos ejercicios ha acechado el podio con dos cuartos premios. Santaeulalia II es uno de los artistas que incursionó en la Sección Especial, ganándola en Nou Campanar, pero que también optó por dar el paso atrás.

Javier Álvarez-Sala llegó a la falla infantil después de una larga trayectoria especializada en grandes. "Javito" también es de los artistas que se "quemaron" en su día de la Sección Especial grande y optó por las pequeñas. En Telefónica entró cuando Raúl García Pertusa fue llamado por Gayano Lluch para plantar en Especial. En su primer año obtuvo el undécimo premio en Primera y en marzo de 2025 se llevó el primer premio de esa categoría.