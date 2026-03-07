Un trailer de la plantà del Pilar destroza una farola de forja

Plantar en la plaza del Pilar es un desafío a la lógica. Una falla de tales dimensiones, siempre y ahora más a lo largo del tiempo, precisa de unas maniobras "imposibles": hay que introducir los grandes elementos por una calle sumamente estrecha, la de Maldonado. Y para ello, los vehículos de grandes dimensiones tienen que hacer innumerables maniobras de aproximación, enderezamiento y, posteriormente, salida.

No siempre puede salir todo bien y, en el primer día del curso 2026, uno de los vehículos de gran tonelaje ha arrasado una de las farolas de grandes dimensiones que ha caído al suelo, destrozándose. Afortundamente, no se ha producido ningún daño persona, como sí que pasó el viernes con la caída de iluminación artística en la demarcación de Albacete-Marvá. En este caso, la farola se ha destrozado, llegando a desplazarse varios metros alguna de sus piezas de forja, pero sin consecuencias.

Está cerca en el recuerdo la caída de un elemento similar durante una de las múltiples tormentas que han recorrido la ciudad, que alcanzó al periodista Javier Doménech, causándole heridas graves.

En este caso no ha sido tanto una caída repentina porque las personas veían lo que pasaba.

Desperfectos perimetrados

La comisión se ha afanado por perimetrar con vallas la farola destrozada -alguna de las piezas se desplazó a varios metros de distancia- a la espera del parte de la Policía Local para determinar qué ha pasado y, por extensión, quien se tendrá que hacer cargo de los desperfectos, que tendrá que ser alguna de las compañías de seguros.

La "plantà" en la Plaza del Pilar se hace con sumo cuidado, teniendo en cuenta la estrechez de la calle Maldonado, en el que grandes piezas de falla pasan a apenas unos centímetros de algún balcón, aunque tiene la inmensa fortuna de que ese trozo de calle está compuesto sobre todo por paredes planas. Y es que, curiosamente, el accidente se ha producido cuando el vehículo salía a una vía ancha.

Albacete-Marvá pide disculpas

Precisamente, una de las comisiones involucradas indieramente en incidencias, la de Albacete-Marvá, ha comunicado que lamentan "profundamente" el accidente, la caída de una guirlanda de luces, que impactó en una transeúnte. "Queremos trasladar nuestra preocupación por la persona afectada y confiamos en que se encuentre bien". Aunque se trata de un servicio externo, de una empresa contratada, "queremo expresarle nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido y ponernos a su disposición para que lo que neceiste".