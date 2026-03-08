Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo

Las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, se sumaron a la celebración del 8 de Marzo en forma de indumentaria. De tal manera que ambas aparecieron en los actos conjuntos, empezando por la "passejà" previa a la "mascletà" luciendo sendos trajes en la gama del morado. En el caso de Carmen, en tonalidad clara. lavanda, y en el de Marta, oscuro.

Cada modelo tenía una historia que contar. Así, la tela de Carmen lleva el nombre de "8 de Març" y en el conjunto, con proveedores de empresas regentadas por mujeres (Hijas de Carmen Esteve, Púa Artesanía, Mes Q Pintes, Santos Textil y Trinidad Meléndez) incluye "tips". Por ejemplo, en la manteleta estaban bordados el símbolo de la mujer, el número ocho y el lazo, que se incluía en el aderezo y en la peineta, todo ello realizado por su indumentarista de cabecera, Eduardo Cervera.

El palco del 8 de marzo: El día de ellas /

Tela en nombre de la Libertad

En el caso de Marta, la tela es de Compañía Valenciana de la Seda de nombre "Liberty", con la que se quería rendir honores a las mujeres que no gozan de esa libertad. Realizado por El Vestidor Faller -regentado una mujer, Eva Reig- y que incluía como elemento más llamativo el aderezo de Roda en piedra morada y la peineta, de Artesanía Ortiz, que incluye el nombre de las dos mujeres más importantes para Marta: María y Rosa, su madre y su abuela. Completaban el conjunto las manteletas de Teresa Albuixech y los zapatos de Graciliana Ráez.

Actos y balcón

Ambos vestidos fueron desvelados en una jornada en la que el balcón se mostró las diferentes formas de celebrar la jornada. En el Salón de Cristal el Ayuntamiento de Valencia reconoció la aportación femenina al mundo de la música, premiando a mujeres que han tenido y tienen un papel clave en el liderazgo femenino musical, con el lema: “Con ellas, Valencia suena mucho mejor”. Así, se reconoció a título póstumo a Ethelvina-Ofelia Raga Selma, la primera mujer que dirigió la Banda Municipal; la soprano Isabel Rey, la DJ Marien Baker y a la Gayano Women's Band, la primera banda de música formada exclusivamente por mujeres. Posteriormente se exhibieron los pañuelos conmemorativos de la campaña. En esta ocasión, las cortes de honor no llevaban lazos morados en las bandas.

Compromís reconoció el día antes a las hermanas María José y Pilar Luna, hijas del legendario artista Vicente Luna, retomando unos premios falleros en clave femenina que ya no se celebran, mientras que los concejales del PSOE, acompañados de la Delegada de Gobierno y candidata a la Alcaldía, Pilar Bernabé, acompañaron a los pañuelos morados con chapas del "No a la Guerra". Fueron invitados a presenciar el disparo representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En la calle, a nivel fallero, el acto más importante, como siempre, fue el concierto de la falla Linterna-Na Robella "Homenatge a la Dona".