"El Fallero" y "València" con falleras mayores a la batuta

La comisión de Linterna-Na Rovella organizó, por decimotercera vez, el Concert Homenatge a la Dona, en el que la Unió Musical Centre Històric de Valencia interpreta diferentes piezas tradicionales.

Al acabar el concierto, y una vez impuesto el corbatín del año al estandarte de la banda, las falleras mayores de la comisión se pusieron a la batuta para dirigir dos de las piezas más emblemáticas de la fiesta fallera. Así, la fallera mayor infantil, Blanca Monleón, dirigió El Fallero de Serrano y Sandra Suárez, el "València" de Padilla, en ambos casos dirigidas por Vicente Gabarda, han dirigido a los músicos.

No han faltado las anécdotas, como el momento en el que, en los primeros acordes de "València", la fallera mayor escuchaba órdenes del director, razón por la que los músicos, obedientes, han prolongado la nota hasta que ha vuelto el movimiento de directora.

El concierto lleva más de una década organizándose, en este caso junto a una charla el día previo, con la intención, por parte de la comisión, de "reflexionar juntos sobre el papel de la mujer en nuestra fiesta y fortalecer el compromiso con la igualdad en el mundo fallero".