"Que la indumentaria se adapte a ti y no al revés": trucos para vestirse de fallera siendo paciente de cáncer

En 2026, Marta y sus amigas desfilarán en la Ofrenda con la comisión Pintor Goya-Brasil, rindiendo homenaje a Nerea Reyes y recaudando fondos para la investigación del sarcoma - Ante la pérdida de cabello o fragilidad en las uñas, Marta propone alternativas para las falleras con cáncer, como redecillas, espardenyes y la posibilidad de desfilar con silla de ruedas

Marta junto a sus amigas, afectadas también de cáncer, preparadas para desfilar en la Ofrenda de 2023 / Marta Ruiz Montoro

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Quienes están atravesando un proceso oncológico con su tratamiento pertinente conocen a la perfección de lo que estamos hablando. Si ya es extremadamente duro afrontar una enfermedad como el cáncer, los procedimientos para lograr su remisión o curación, tampoco son sencillos de llevar. Los efectos secundarios que suelen llevan aparejados pueden hacer el día a día muy pesado e incluso inducir a quien lo sufre a dejar de lado actividades que le hacen muy feliz. Es natural, pero uno de los propósitos que se ha marcado Marta Ruiz es que las falleras no dejen de disfrutar de las fiestas porque les de reparo o no sepan cómo vestirse durante estas Fallas mientras se enfrentan a su quimio o cualquier otro proceso médico.

Marta es una joven valenciana que tiene 26 años y es "fallera de toda la vida". La comisión que la ha visto crecer es Camí Nou de Picanya- Nicolau Primitiu, allí desarrolló su amor por la fiesta y se involucró al máximo hasta que la vida le pegó un toque bien fuerte: "A los 21 años me diagnosticaron un linfoma y tuve que parar" lo que le llevó a estar durante un par de años alejada del mundo fallero y centrada en los tratamiento que debía seguir.

Durante sus idas y venidas al Hospital La Fe, donde llevan su caso, conoció a sus OncoAmigas "un grupo de chicas, todas falleras y cada una con un diagnóstico de cáncer distinto" con las que ha establecido unos lazos muy especiales y decidió llevar a adelante una serie de iniciativas muy interesantes con el objetivo de "normalizar la situación y dar visibilidad a las personas que están pasando por esto y participan en las actividades falleras", explica a Levante-EMV. Además, "se trata de que la indumentaria se adapte a ti y a la situación, no al revés", sentencia.

Tips para vestirse de fallera siendo paciente de cáncer

A través de su perfil de Instagram, Marta comparte ideas, reflexiones y consejos para pacientes oncológicos y sus allegados. Y ahora que ya estamos metidos en las Fallas 2026, una de sus publicaciones va dirigida a aquellas mujeres que estén dudando en vestirse de fallera o valenciana por los efectos secundarios que sufren.

Uno de los efectos más llamativos cuando se está atravesando un proceso de quimioterapia es la pérdida de cabello. Entonces, Marta Ruiz plantea la pregunta "si no tengo pelo o lo llevo muy corto ¿qué hago?" y da varias opciones: desde una redecilla goyesca, adaptar un pañuelo o gorrito, recurrir a una peluca, colocarse un moño trasero en el caso de tener el pelo muy corto e incluso muestra pequeños trucos para enganchar los moños a base de pequeñas coletas.

Otra de las molestias derivadas de los tratamientos es la fragilidad en las uñas de los pies que puede "llegar a ser muy doloroso", además la piel se sensibiliza mucho y la propensión a la aparición de rozaduras es más alta. Para ello, las falleras pueden olvidarse de los clásicos zapatos y recurrir a las espardenyes.

También recuerda que se puede desfilar en la Ofrenda con silla de ruedas, da soluciones de lugares en los que llevar la medicación y plantea la opción de recurrir al traje de huertana como una alternativa más ligera al de fallera.

Ofrendar con fallas sensibilizadas

Otra de las iniciativas que Marta y sus amigas llevan a cabo es desfilar en la Ofrenda con comisiones que tienen algún elemento sensibilizador contra el cáncer. La primera de ellas fue en el año 2023, ofrendaron con la Falla García Lorca-Oltà que ese año plantó PIT un monumento obra del artista fallero Raúl Martínez (Chuky) que visibilizó cómo es el proceso de las mujeres y algunos hombres que padecen cáncer de mama y puso el foco de atención en aquellas que deciden no ponerse prótesis para apostar por la diversidad corporal. La experiencia fue tan plena que decidieron repetir.

El monumento de García Lorca- Oltà de 2023 daba visibilidad a las mujeres mastectomizadas por cáncer de mama / Marta Ruiz Montoro

Al año siguiente, Marta tuvo que darse un descanso porque en 2024 se sometió a un trasplante de médula "de una donante 100% compatible y que encontraron en Finlandia". En 2025 desfilaron con la comisión de Regne de València - Císcar a la que pertenece la doctora Empar Mayordomo "quien lidera la investigación del sarcoma", enfermedad por la que fallecieron su amiga Belén "quien desfiló con nosotras en 2023" y por quien se crearon el 'Luchafest', un festival para recaudar fondos para la investigación de este tipo raro de cáncer y la asociación 'La lucha que nadie elige' para recaudar fondos contra el sarcoma, y Nerea Reyes, la fallera mayor 2026 de la comisión Pintor Goya- Brasil que murió hace apenas cuatro meses. Precisamente como homenaje a Nerea, este año, el grupo de participará en la ofrenda con ellos con quienes también han organizado una recaudación de fondos destinados a luchar contra el sarcoma.

Listas para desfilar con Regne de València - Císcar junto a la doctora Empar Mayordomo (dcha.) / Marta Ruiz Montoro

"Con que hayamos animado a una persona a salir, a continuar con sus ilusiones o le hayamos dado ideas para vestirse de fallera, yo me doy por satisfecha", concluye Marta.

