"Que la indumentaria se adapte a ti y no al revés": trucos para vestirse de fallera siendo paciente de cáncer

Quienes están atravesando un proceso oncológico con su tratamiento pertinente conocen a la perfección de lo que estamos hablando. Si ya es extremadamente duro afrontar una enfermedad como el cáncer, los procedimientos para lograr su remisión o curación, tampoco son sencillos de llevar. Los efectos secundarios que suelen llevan aparejados pueden hacer el día a día muy pesado e incluso inducir a quien lo sufre a dejar de lado actividades que le hacen muy feliz. Es natural, pero uno de los propósitos que se ha marcado Marta Ruiz es que las falleras no dejen de disfrutar de las fiestas porque les de reparo o no sepan cómo vestirse durante estas Fallas mientras se enfrentan a su quimio o cualquier otro proceso médico.

Marta es una joven valenciana que tiene 26 años y es "fallera de toda la vida". La comisión que la ha visto crecer es Camí Nou de Picanya- Nicolau Primitiu, allí desarrolló su amor por la fiesta y se involucró al máximo hasta que la vida le pegó un toque bien fuerte: "A los 21 años me diagnosticaron un linfoma y tuve que parar" lo que le llevó a estar durante un par de años alejada del mundo fallero y centrada en los tratamiento que debía seguir.

Durante sus idas y venidas al Hospital La Fe, donde llevan su caso, conoció a sus OncoAmigas "un grupo de chicas, todas falleras y cada una con un diagnóstico de cáncer distinto" con las que ha establecido unos lazos muy especiales y decidió llevar a adelante una serie de iniciativas muy interesantes con el objetivo de "normalizar la situación y dar visibilidad a las personas que están pasando por esto y participan en las actividades falleras", explica a Levante-EMV. Además, "se trata de que la indumentaria se adapte a ti y a la situación, no al revés", sentencia.

Tips para vestirse de fallera siendo paciente de cáncer

A través de su perfil de Instagram, Marta comparte ideas, reflexiones y consejos para pacientes oncológicos y sus allegados. Y ahora que ya estamos metidos en las Fallas 2026, una de sus publicaciones va dirigida a aquellas mujeres que estén dudando en vestirse de fallera o valenciana por los efectos secundarios que sufren.

Uno de los efectos más llamativos cuando se está atravesando un proceso de quimioterapia es la pérdida de cabello. Entonces, Marta Ruiz plantea la pregunta "si no tengo pelo o lo llevo muy corto ¿qué hago?" y da varias opciones: desde una redecilla goyesca, adaptar un pañuelo o gorrito, recurrir a una peluca, colocarse un moño trasero en el caso de tener el pelo muy corto e incluso muestra pequeños trucos para enganchar los moños a base de pequeñas coletas.

Otra de las molestias derivadas de los tratamientos es la fragilidad en las uñas de los pies que puede "llegar a ser muy doloroso", además la piel se sensibiliza mucho y la propensión a la aparición de rozaduras es más alta. Para ello, las falleras pueden olvidarse de los clásicos zapatos y recurrir a las espardenyes.

También recuerda que se puede desfilar en la Ofrenda con silla de ruedas, da soluciones de lugares en los que llevar la medicación y plantea la opción de recurrir al traje de huertana como una alternativa más ligera al de fallera.