Las paellas calientan motores para la semana grande de las fallas

Otro clásico del primer fin de semana fallero: las paellas de la comisiones. Tras el disparo de la mascletà tocaba comer y miles de paellas han tomado las calles y plazas de la ciudad en tradicional día de las paellas, uno de los actos de más 'germanor' para las comisiones.

Un paseo por el centro y las principales arterias de la capital sirven de ejemplo de cómo falleros y falleras han tomado el asfalto para preparar sus paellas. La ciudad huele a arroz, a socarrat y a fiesta. Más que degustar el arroz y comer, este acto se articula como uno de los más emblemáticos para quienes forman parte de las comisiones. Música, compañerismo y mucha fiesta que, de momento, puede ser adelante tras las primeras dudas sobre si el tiempo iba a o no dar un respiro. Y, pese a que las previsiones apuntaban a que la lluvia podría comenzar a caer desde mediodía, lo cierto es que el sol ha ganado terreno y con él las hogueras y las tréberes para preparar las paellas.

El superdomingo llena la ciudad

Aunque apenas han comenzado oficialmente las fallas, lo cierto es que València ya respira fiesta. La borrasca Regina ha deslucido en parte el primer fin de semana fallero. Si ayer la lluvia ensombreció un poco la actividad en la calle, esta mañana la ciudad hervía. No cabía ni una aguja en el centro y la plaza del Ayuntamiento ha vuelto a convertirse en el ejemplo claro de que locales y turistas tienen ganas de pólvora y fallas mientras que los monumentos comienzan cada minuto a ser más evidentes en la calle con las primeras tiradas de grúa en la falla municipal y también en las de especial.