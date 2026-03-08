Pirotecnia Tomás hace vibrar la plaza con su espectáculo de final interminable tras un musical de ABBA
El tránsito del sábado 7 al domingo 8 fue protagonizado por el espectáculo nocturno de la Pirotecnia Tomás. Los de Benicarló se lucieron tras una ambientación musical con ABBA en los minutos previos.
Un formidable inicio y un interminable final marcaron un disparo que, como siempre en estas propuestas, que en este caso duró seis minutos, pero que hizo las delicias de un público que llenó lo que es el recinto de la plaza, lo que permite velo con bastante comodidad.
A partir de ahí, la plaza se vació mientras los asistentes se dirigían a las innumerables propuestas de verbenas que se producían en cualquier rincón de la ciudad y la comitiva oficial se retiraba ya a casa porque la agenda del día 8 empieza en seguida.
