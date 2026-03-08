El primer superdomingo fallero desafía a la lluvia

No hay quien detenga las fallas. Pese a que el día está nublado, el primer superdomingo fallero ha vuelto a llenar las calles de València. Desde una hora antes de que empezara la mascletà, la plaza del Ayuntamiento está llena, no cabe ni una aguja. Nadie ha querido perderse el disparo de la mascletà de hoy, 8 de marzo, a cargo de Reyes Martí.

Con los monumento ya en las calles y las grúas comenzando a montar algunas fallas, las carpas montadas y las churrerías en marcha, València respira fallas pese a las malas previsiones meteorológicas. El centro es un reflejo de ello. Miles de personas, vecinos y también visitantes, se han acercado a la capital para comenzar a ver cómo arrancan las fiestas. Pese a los plásticos y la débil lluvia que ha ido cayendo durante algunos momentos, las fallas se encaminan hacia sus días grandes.

En la plaza del Ayuntamiento, las charangas amenizan los minutos previos a la mascletà y las grúas han comenzado a descargar y a montar algunas piezas de la falla municipal. Los operarios trabajan a contralejoz mientras se hace hora del disparo de la mascletà.

Los mismo sucede en el resto de comisiones. En Convento Jerusalén, la ganadora del año pasado, comienzan las primeras tiradas de grúa con parte del monumento ya en la calle. En Pilar, ayer las grúas descargaron también algunos ninots y piezas clave de su monumento y ya empieza a intuirse algunas estructuras. Y es que pese al mal tiempo, las principales comisiones están acelerando pra aprovechar las ventanas que da la lluvia para conseguir adelantar de cara a la plantà.