Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
El programa del domingo 8 remata el fin de semana del Prefallas. Superada la locura del sábado noche de verbenas, la fiesta se tranquiliza y se celebra mucho más a nivel de comisión.
No hay peligro para la celebración de la "mascletà", puesto que la previsión de lluvia es escasa. Y una de las citas especiales estará en Linterna-Na Rovella, con un concierto dedicado al Día de la Mujer
Las cosas empeoran por la tarde-noche, pero habrá que ver hasta qué punto.
¡Ojo!, porque el Castillo con el que se acaba la jornada ha cambiado de hora para no coincidir con la manifestación. Ahora es a las 21 horas.
Recuerda que puedes seguir lo que ocurre en la fiesta pinchando en este enlace, nuestro Directo Fallas
Domingo, 8 de marzo
- Comienza la salida de piezas de fallas de todas las categorías
8 h. Macrodespertà de la Federación de Pirotecnia de Mislata con salida desde la Avenida del Sur.
10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.
11.30 h. En Alquerías de Bellver-Garbí, Sarau Popular a la Valenciana
11.30 h. En Joaquín Costa-Conde Altea, Edición 49ª del Sarao
11.30 h. En Linterna-Na Rovella (Adressadors), concierto Homenatge a la Dona, a carto de la Unió Musical Centre Históric de Valencia
14 h. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí
18 h. En Pobla del Duc-Benipeixcar, “estoreta" con recogida de trastos para quemar
20 h. En San Vicente-Marvá, Correfoc
21:00 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Nadal Martí)
