Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora

El programa del domingo 8 remata el fin de semana del Prefallas. Superada la locura del sábado noche de verbenas, la fiesta se tranquiliza y se celebra mucho más a nivel de comisión.

No hay peligro para la celebración de la "mascletà", puesto que la previsión de lluvia es escasa. Y una de las citas especiales estará en Linterna-Na Rovella, con un concierto dedicado al Día de la Mujer

Las cosas empeoran por la tarde-noche, pero habrá que ver hasta qué punto.

¡Ojo!, porque el Castillo con el que se acaba la jornada ha cambiado de hora para no coincidir con la manifestación. Ahora es a las 21 horas.

Actos de la falla Linterna Na Rovella con motivo del Día de la Mujer / RLV

Domingo, 8 de marzo

Comienza la salida de piezas de fallas de todas las categorías

8 h. Macrodespertà de la Federación de Pirotecnia de Mislata con salida desde la Avenida del Sur.

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

11.30 h. En Alquerías de Bellver-Garbí, Sarau Popular a la Valenciana

11.30 h. En Joaquín Costa-Conde Altea, Edición 49ª del Sarao

11.30 h. En Linterna-Na Rovella (Adressadors), concierto Homenatge a la Dona, a carto de la Unió Musical Centre Históric de Valencia

14 h. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí

18 h. En Pobla del Duc-Benipeixcar, “estoreta" con recogida de trastos para quemar

20 h. En San Vicente-Marvá, Correfoc

21:00 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Nadal Martí)