¿Quién es Reyes Martí?: la pirotécnica que dispara la mascletà del 8M de las fallas de València

La mascletà de este domingo 8 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de València lleva la firma de Reyes Martí, uno de los nombres más conocidos de la pólvora valenciana y una de las figuras más destacadas de un sector históricamente dominado por hombres. La responsable de Pirotecnia Martí, con sede en Burriana, vuelve así a una de las grandes citas del calendario fallero, en una jornada además especialmente simbólica por coincidir con el Día Internacional de la Mujer. El programa oficial de Fallas sitúa la mascletà de hoy a las 14.00 horas, y la asigna a Pirotecnia Martí.

Para muchos valencianos que buscan hoy quién dispara la mascletà en València, la respuesta remite a una profesional con una larga trayectoria y un nombre ya habitual en la “catedral de la pólvora”. Reyes Martí es la gerente de Pirotecnia Martí y forma parte de la quinta generación de una saga familiar dedicada al sector. La empresa sitúa sus orígenes en 1868 y presenta a Martí como pirotécnica y diseñadora de espectáculos desde 1991, al frente de una firma que ha ido consolidando su prestigio en algunos de los escenarios más exigentes de la Comunitat Valenciana.

Quién es Reyes Martí

Reyes Martí es la gerente de Pirotecnia Martí y representante de una saga histórica vinculada a la pirotecnia valenciana. La empresa familiar, asentada en Burriana, ha mantenido durante generaciones su actividad en el mundo de los espectáculos pirotécnicos y se ha consolidado como una de las firmas con mayor prestigio dentro del calendario festivo.

Una pionera en la pirotecnia valenciana

Uno de los aspectos que más interés genera sobre quién es Reyes Martí es su papel como pionera. Su figura se ha convertido en referencia por haber logrado abrirse camino en un sector muy tradicional y ganar reconocimiento en escenarios de máxima exigencia.

Con el paso de los años, su nombre ha quedado asociado a algunos de los disparos más destacados de las Fallas y a la presencia femenina en el primer nivel de la pirotecnia. Esa condición de pionera ha reforzado todavía más su proyección pública y explica por qué cada vez que aparece en el calendario oficial vuelve a despertar atención.

Pirotecnia Martí, una firma habitual en Fallas

Hablar de Reyes Martí es hablar también de Pirotecnia Martí, una empresa que ha logrado hacerse un hueco entre las firmas más reconocidas por la afición fallera. Su presencia en la plaza del Ayuntamiento la ha consolidado como una marca conocida entre quienes siguen cada año el calendario de mascletaes.

El estilo de la casa suele relacionarse con mascletaes muy medidas, con ritmo creciente y un final potente, una combinación que conecta bien con el público y que ha ayudado a que Reyes Martí tenga una identidad propia dentro del panorama pirotécnico valenciano.

Por qué es importante Reyes Martí en las Fallas de València

La importancia de Reyes Martí en las Fallas no se explica solo por disparar hoy la mascletà de València. Su relevancia tiene que ver con tres factores: la tradición familiar que representa, su prestigio profesional y su papel como referente femenino dentro de la pirotecnia.

Por eso, cuando los valencianos buscan quién es Reyes Martí o quién dispara hoy la mascletà, no solo encuentran el nombre de una pirotécnica. Encuentran a una profesional que ha dejado huella en la fiesta y que se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de la pólvora valenciana.

Una figura clave de la pólvora valenciana

En definitiva, Reyes Martí es mucho más que la pirotécnica encargada de la mascletà de hoy. Es una profesional con larga trayectoria, al frente de una empresa histórica y una de las mujeres que han contribuido a cambiar la imagen de la pirotecnia en la Comunitat Valenciana.