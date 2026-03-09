Mascletà del 9 de marzo | Éxito pirotécnico bajo el sol

Y después de unos días, más de una semana, de marear, con lluvia, llovizna, fresquito o suspensiones (una), empieza la semana intermedia con calor y fuerte. No hay cómo aclararse, con una meteorología que jeuga al despiste, porque mañana amenaza bastante nuevamente con aguaceros y alerta amarilla para, inmediatamente después, amenazar con ola de calor.

Cosas de los dioses. El caso es que con un escenario brillante le tocó el turno a Turís. Hace años, en los noventa, eran los recién llegados a la rueda, pero ahora son unos supervivientes natos. El mapa de pirotecnias ha cambiado sustancialmente. De aquellos tiempos nostálgicos de Brunchú, Gori, Arnal y los Caballer de la anterior generación (Vicente, Ricardo y Antonio), Cursá, El Traca o El Portugués se ha pasado a Valenciana -que también daba sus primeros pasos- Mediteráneo, Vulcano o la nueva ola caballer (FX, Hermanos...) y siempre estaba Turís. O Arco Iris, que es la marca con la que se presentaron en el templo de la pirotecnia.

Y lo que hizo la pirotecnia Turís fue, al fin y al cabo, echarle oficio. Un disparo completamente tradicional sin abuso de elementos digitales y que hizo las delicias del público porque no tuvo técnicamente ningún error. Lo que se dice redonda. De las fuertes de toda la vida que se habría firmado en cualquier momento como garantía de éxito. Prueba de ello es la gran cantidad de gente que se quedó para aplaudir a los coeters. En definitiva, una mañana optimista en la que nada malo pasó, mas allá de las lipotimias, que estaban de vuelta. Por qué cuando hace sol y hay mascleta, estamos en ese Tiempo de Fallas que tanto gusta.

Así ha sido el disparo de la pirotecnia Turís desde la plaza del Ayuntamiento de València. / Moisés Domínguez

Los invitados a la mascletà

Hubo muchos invitados, pero especialmente Jordi Sabaté. Junto a Juan Carlos Unzué, dos de los grandes visibilizadores de las personas con ELA. Fue llevado a ver el interior del montaje pirotécnico y a través de la IA aseguró que era "un sueño hecho realidad. Acudía a verla y estar en el despacho de la alcaldía más. Desde que nací amo la pirotecnia. No tengo suficientes palabras de agradecimiento hacia la alcaldesa. Me están tratando más que fenomenal. Me siento como Shakira, jajaja". Porque mostrando la versatilidad para poder expresar ideas, se marcó una descripción del disparo: "serán 160 kilos de pólvora y será tradicional, progresiva". Y con buen humor: "espero que con el terremoto final me levante de la silla. Voy a llorar de emoción seguro".

Jordi Sabaté visitó el interior de la "mascletà" / Ayto Vlc

Otro ejemplo de superación presente fue el marchador valenciano Joan Querol, campéon sub 20 de Europa pese a padecer trastorno del espectro autista.

En el apartado deportivo también acudieron las jugadoras del Levante UD femenino.

Con motivo de la presentación del cupón de la ONCE también estuvo una vez más el cantante, Serafin Zubiri. Y también vimos a Chimo Bayo dentro de la amplia nómina de invitados. Acudieron también la presidenta de les Corts, Llanos Masó, los consellers Elena Albalat y Miguel Barrachina y una doble representación francesa: la embajadora Kareen Rispal y el ministro de Industria, Sébastien Martin.

Hubo un tiempo que el Instituto Francés plantó una falla en París, que previamente se había plantado en València, pero que no ardió: no se fiaban las autoridades y el monumento, una reproducción de La Libertad Guiando al Pueblo, de Daniel López (y de Delacroix), fue, literalmente, derribada por una excavadora.

Entre las fallas invitadas, de las primeras del censo: Doctor Collado, Portal de Valldigna, Doctor Olóriz, Linterna y Borrull-Turia. Del 3 al 7.