vaivén
El Ayuntamiento de València celebra su tradicional recepción fallera a los medios de comunicación
València
El Ayuntamiento de València ha celebrado su tradicional recepción a los medios de comunicación con motivo de las Fallas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ejercido de anfitriona y por el Salón de Cristal han desfilado representantes de la prensa municipal, entre ellos Levante-EMV. También han asistido representantes de los cuatro grupos municipales que forman parte de la corporación. Previamente, todos han podido disfrutar de la mascletà disparada por Pirotecnia Turís.
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora