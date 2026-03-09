El Ayuntamiento de València celebra su tradicional recepción fallera a los medios de comunicación

El Ayuntamiento de València ha celebrado su tradicional recepción a los medios de comunicación con motivo de las Fallas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ejercido de anfitriona y por el Salón de Cristal han desfilado representantes de la prensa municipal, entre ellos Levante-EMV. También han asistido representantes de los cuatro grupos municipales que forman parte de la corporación. Previamente, todos han podido disfrutar de la mascletà disparada por Pirotecnia Turís.