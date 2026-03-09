Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de València celebra su tradicional recepción fallera a los medios de comunicación

Los representantes de la prensa en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València.

Los representantes de la prensa en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València ha celebrado su tradicional recepción a los medios de comunicación con motivo de las Fallas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ejercido de anfitriona y por el Salón de Cristal han desfilado representantes de la prensa municipal, entre ellos Levante-EMV. También han asistido representantes de los cuatro grupos municipales que forman parte de la corporación. Previamente, todos han podido disfrutar de la mascletà disparada por Pirotecnia Turís.

