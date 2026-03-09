Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil

La actividad se suspende durante dos días y ensombrece la semana de Fallas que se avecina

Mensaje de la comisión

Mensaje de la comisión / RLV

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Con un mensaje a través de sus redes sociales, la comisión de Campamento-La Yesa ha anunciado la suspensión de sus actividades y el cierre del casal durante dos días en señal de duelo por el fallecimiento de uno de los niños de su comisión infantil.

La comisión de Carolinas ha asegurado que la actividad está cancelada hasta el 11 de marzo y tras el suceso se han multiplicado las muestras de solidaridad y cariño hacia la familia del niño, de cinco años. Especialmente, por parte de las comisiones de Benimàmet, como La Plaza de Luis Cano, Evaristo Bas-Cullera, Benimodo-Ingeniero Dicenta o la Plaça de la Tenda, pero también ha empezado a correrse la voz por la Agrupación vecina de Burjassot, con recordatorios de la falla Pi i Margall, así como de la Agrupación, propia, la de Benimàmet-Beniferri o la propia fiesta de San Francisco de Paula, también de Benimàmet.

Campamento-La Yesa es una comisión con algo más de 250 falleros, de los que medio centenar forman parte de la comisión infantil.

TEMAS

