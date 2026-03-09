Compromís propone acotar zonas y horarios para evitar el "vandalismo pirotécnico" en Fallas

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha propuesto este lunes que durante el desarrollo de las Fallas y los días previos a estas celebraciones se habiliten en la ciudad zonas y horarios sin petardos para frenar el "vandalismo pirotécnico" y mejorar la convivencia. Asimismo, la coalición política ha instado a recuperar espacios de diálogo y consenso con los vecinos, a reforzar la participación del mundo fallero y a impulsar la cultura y el valenciano en las fiestas falleras.

Compromís ha planteado estas cuestiones durante el encuentro que con motivo de las Fallas han mantenido con los medios de comunicación los ediles de esta formación. Su portavoz en el consistorio, Papi Robles, y el edil del partido Pere Fuset han instado a hacer una "reflexión" en torno a estos temas y han abogado por abordar e impulsar "todo lo que se haga en Fallas" desde el "diálogo" y el "consenso".

Así, ha considerado que esta fiesta necesita "planificación" y "medidas concretas para afrontar algunos de los retos que ya se perciben en las calles". Robles ha asegurado que las Fallas son "mucho más que una celebración puntual". "Para nosotros son identidad, cultura, economía y convivencia. Precisamente porque amamos la fiesta creemos que hay que cuidarla y gestionarla bien, para que pueda crecer sin perder el alma y sin romper la convivencia con la ciudad", ha expuesto.

Pasos hacia atrás

La representante de Compromís ha considerado que en los últimos meses "se están dando pasos atrás en materia de convivencia" y ha censurado que la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP) aunque "cuando acaban las Fallas diga siempre lo mismo, que cambiarán cosas para que todo funciones", luego "cierre la puerta y no lo haga". "Las Fallas no pueden convertirse en una pelea entre falleros y vecinos. La gran mayoría de falleros hacen las cosas bien y cumplen las normas. Lo que toca es gestionar bien la fiesta y dialogar, no alimentar conflictos", ha manifestado Papi Robles.

Respecto a las zonas y horarios libres de pirotecnia que Compromís plantea para combatir lo que considera "vandalismo pirotécnico", su portavoz ha remarcado que "es necesario diferenciar entre la tradición pirotécnica propia de las Fallas y los comportamientos incívicos que se han extendido en algunos puntos de la ciudad" vinculados al uso indebido de la pirotecnia.

"Las 'mascletaes' y los castillos son arte pirotécnico. Lanzar cohetes fuera de hora y de lugar es un acto de incivismo que nada tiene que ver ni con las Fallas ni con las comisiones. Si escucháis un cohete en un parque a las 4.00 horas no es un fallero, sino un incívico", ha afirmado.

Compromís ha propuesto señalizar "claramente" zonas y franjas horarias donde no se pueda utilizar pirotecnia. "Hay que ordenar mejor la fiesta. Quien quiera tirar petardos debe saber dónde puede hacerlo y dónde no", ha señalado Robles, como también ha hecho Fuset.

Un gran pacto

Estos ediles han defendido la necesidad de impulsar "un gran pacto entre Ayuntamiento, sector pirotécnico, mundo fallero y representantes vecinales para establecer una normativa clara y conocida por todos" en este ámbito.

En esa línea, han criticado que los integrantes del ejecutivo local, PP y Vox, hayan anunciado "mano dura contra el incivismo", pero "sin aplicar medidas efectivas". "Catalá siempre anuncia mano dura cuando las fiestas ya han terminado. La pregunta es muy simple: ¿este año hará algo o volveremos a escuchar promesas que luego no se cumplen?", ha indicado Robles.

Pere Fuset ha insistido en la necesidad de abrir la toma de decisiones al conjunto del mundo fallero. "Las Fallas son demasiado grandes y diversas como para que decisiones importantes se tomen solo en despachos. Proponemos impulsar consultas con el sistema 'una persona, un voto', para que los falleros puedan participar directamente en cuestiones clave de la fiesta", ha explicado.

Patrimonio de la Humanidad

Fuset ha invitado a recuperar la comisión de Patrimonio de la Humanidad "que PP y Vox eliminaron", además de instar a impulsar "el papel de las sociedades musicales" "Las Fallas no son solo fiesta y ruido. Son cultura popular valenciana y debemos favorecerla", ha dicho el concejal, que ha instado además a reforzar la presencia del valenciano en la fiesta.

"Las Fallas deben hablar en valenciano porque es la lengua de la fiesta. Por eso proponemos impulsar música valenciana en la megafonía de las 'mascletaes' y recuperar los conciertos de Fallas que Catalá ha eliminado", ha apuntado.

Compromís ha apostado por seguir "avanzando en igualdad, diversidad y sostenibilidad dentro de la fiesta" fallera. En este sentido, ha instado a mantener la paridad en los jurados falleros, recuperar los premios Dones de la Festa, fomentar que los casales sean espacios seguros e inclusivos, y ayudar a artistas y comisiones que opten por materiales más ecológicos.