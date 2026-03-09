Cuba-Puerto Rico se rebautiza como «Plaça de la Llum»

El cruce de las calles Cuba y Puerto Rico cambia de denominación. Por lo menos a efectos simbólicos, que no oficiales en el callejero de la ciudad de València. La comisión celebró , tras el primer premio dado a conocer este fin de semana, un acto singular, como es el de rotular a su manera este espacio con un distintivo urbano nuevo.

«Plaça de la Llum» es el nombre atribuido a la intersección entre las dos calles. Con un motivo más que sobrado: es el lugar en el que, a lo largo de ya casi 70 años, ha crecido el concepto de la iluminación artística.

La nueva «rajola» se ha descubierto en una finca en presencia de los premios «Lluerna» de este año, dos falleros de la comisión como son Sergio Luis y Cristina Muñoz. Y es que la propia comisión se autodenomina también «Falla de la Llum». Todo en ella son alusiones a la decoración artística que tanta identidad le ha dado.

El primer premio de Calles Iluminadas conseguido por la comisión es el que hace 27 en la historia del concurso. De ellos, ocho consecutivos.

Noticias relacionadas

Este nuevo nomenclator se suma al que, hace unos años, rotuló la comisión de Maestro Gozalbo-Conde Altea. Desde entonces, también un rótulo rebautiza ese cruce como «Plaza de los Sueños», en recuerdo de las fallas que plantó allí Manuel Algarra.