Los enfermos de ELA se reivindican en la mascletà: "Espero que el terremoto final me levante de mi silla, ja, ja, ja"
Catalá recibe al activista Jordi Sabaté, con quien ha presenciado el montaje del disparo y ha visitado el ayuntamiento
Si hay una enfermedad cuyos pacientes necesiten toda la ayuda del mundo esa es la ELA. Y uno de los mayores defensores de estos pacientes y de sus derechos a ser correctamente tratados es Jordi Sabaté, que hoy ha llevado sus reivindicaciones a la mascletà de València y al ayuntamiento de la capital.
Sabaté, que padece esta enfermedad desde hace años, ha sido recibido por la alcaldesa de València, María José Catalá, quien se ha comprometido con la causa y le ha invitado a visitar las instalaciones municipales. Le ha acompañado incluso a ver cómo se prepara la mascletà, que hoy corre a cargo de Pirotecnia Turís, con cuyos representantes se ha podido fotografiar a pie de petardos.
"Estar hoy en València es un sueño hecho realidad. Estar en la mascletá es un sueño, ya que desde que nací amo la pirotecnia. No tengo suficientes palabras de agradecimiento para la alcaldesa de València, la secretaria de Alcadía y el gerente de Aipiro. Me están tratando más que fenomenal. Me siento como Sakira, ja, ja , ja.", ha podido comunicar Sabaté. "Espero que el terremoto final me levante de mi silla, ja, ja, ja. Voy a llorar de emoción, seguro", ha concluido en tono divertido.
