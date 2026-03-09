La falla más accesible estará en la ONCE: un monumento con cartelas en Braille, códigos NaviLens y ninots ciegos

"Empezamos el año pasado con un taller de manualidades y este se nos ha ido de las manos y hemos acabado haciendo una falla completa", cuenta divertida la ilustradora y diseñadora Anita Company. Lo llamativo de estas artistas falleras es que todas ellas padecen algún tipo de diversidad visual, "casi todas son ciegas totales y algunas de ellas además tienen algún tipo de discapacidad intelectual".

En el caso de Company, ella perdió prácticamente toda la visión durante el embarazo quedándose con menos del 10 % en ambos ojos pero eso no ha sido un obstáculo para seguir, y de qué manera, con su carrera artística. En esta ocasión esa vertiente creativa se ha visto plasmada en uno de los talleres de manualidades que se imparten en la sede de la ONCE en València y ha dado como resultado la primera falla hecha íntegramente por mujeres ciegas y totalmente accesible.

Uno de los ninots principales en una fallera sordociega / Levante-EMV

Bea, Mari, Tere, Pilar, sensi, Inma, Ana, Nathalie y la propia Anita han sido las responsables de dar forma a este monumento fallero cuya plantà tendrá lugar el próximo lunes, día 9 de marzo, en el hall del edificio de la ONCE y permanecerá expuesta durante toda la semana. "Puede venir todo el que quiera a visitarla", invita Anita. Para la creación de la falla, las artistas han contado con el apoyo de Rosa, la profesora del taller "que tiene una paciencia infinita", y de Espe, Lucía, Víctor y Toni que son voluntarios en la organziación.

Espolines pintados a mano y poesías en valenciano

Como todo monumento fallero, este también es una sátira acerca de la poca accesibilidad de las fiestas populares. Para ello han creado varios ninots que representan a dos falleras y un fallero todos ellos con diversidad visual. La fallera grande es sordociega "y por lo tanto lleva el bastón blanco y rojo", el fallero es ciego y su bastón es blanco, y la fallera pequeña tiene un bastón verde porque tiene baja visión. Con estos detalles se hace además una labor pedagógica: aquellos quienes tienen su capacidad visual completa pueden aprender los distintivos que utilizan quienes padecen una discapacidad visual.

Anita Company con sus compañeras de taller de la ONCE / Levante-EMV

El trabajo ha durado tres meses y en ellos han creado los espolines hechos con papel y tela muy fina pintados a mano "cada uno con una técnica" de las tres figuras grandes; también han trenzado los moños a mano y han creado una paella gigante "que es una crítica a las versiones aberrantes que se ven por ahí fuera", cuyos ingredientes como la clóchina y el pollo han sido modelados a mano por una de las artistas con ceguera.

Además han hecho de este, un monumento totalmente accesible para personas con discapacidad visual: las cartelas y explicaciones están escritas con tinta pero también en sistema Braille "y en valenciano", también cuenta con códigos NaviLens unos marcadores digitales inteligentes de colores, diseñados para personas con discapacidad visual, que permiten señalizar espacios y proporcionar información en tiempo real y se pueden leer a gran distancia (la app del móvil puede captarlos hasta a 12 metros sin necesidad de apuntar directamente con el teléfono).

Pintando uno de los espolines a mano / Levante-EMV

Estos códigos derivan a explicaciones auditivas "lo que ocurre es que normalmente las voces que hablan son robóticas y en esta ocasión, las he grabado yo", cuenta Anita.

Más accesibilidad en las Fallas

Company pretende que esta iniciativa llame la atención sobre la necesidad de hacer más accesibles las Fallas. "El otro día en medio del camino podotáctil - el pavimento con textura que hay en las aceras para que puedan ser 'leídos' con los bastones- había plantada una churrería", los monumentos falleros no tienen guías auditivas, ni explicaciones en Braille... "con el presupuesto que manejan algunas comisiones sería una gran inversión que implementaran estas técnicas", desliza Anita.

Noticias relacionadas

La presencia de personas con diversidad funcional en la fiesta "como la Fallera Mayor de València de 2023, Laura Mengó, que utilizaba una prótesis en una de sus piernas es muy necesaria. Hay que normalizarlo", reclama la ilustradora valenciana.