Programación oficial de JCF
Programa de las Fallas 2026 en València: Mascleta, ofrenda, castillos, cremà... todos los actos de la fiesta fallera
La Junta Central Fallera ha diseñado un calendario festivo que incluirá actos tradicionales y espectáculos pirotécnicos en la ciudad que culminarán con la 'nit de la cremà' del 19 al 20 de marzo
El Programa Oficial de Festejos de las Fallas 2026 en València se prolonga durante más de dos meses. La Junta Central Fallera ha elaborado una lista de festejos que se sumarán a los que ya de por sí se celebran fuera de programa y a los que aportan los diferentes colectivos falleros para completar una oferta lúdica alrededor de la fiesta grande de la ciudad.
El estreno de los pasodobles de las nuevas falleras mayores de València será el primer acto el 11 de enero y las Fallas de València finalizarán con la cremà en la noche del 19 de marzo y la madrugada al día 20, jornada a partir de la que empezará un nuevo ciclo fallero, el de las Fallas 2027.
Este año las fiestas se celebrarán íntegramente entre semana en sus días principales (del lunes 16 al jueves 19 de marzo), lo que abre ciertas dudas sobre cómo será la asistencia de visitantes y turistas, especialmente respecto a los masivos años anteriores.
Todos los actos de las Fallas 2026 en València programados por la JCF
Domingo 1 de marzo
10:00 h. - Cant de l’Estoreta en la Plaza del Carmen.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Peñarroja).
20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo).
Lunes 2 de marzo
10:30 h. - Visita de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Sirvent).
Martes 3 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alto Palancia).
Miércoles 4 de marzo
11:00 h. – Visita a la Central de la Policía Local de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Dragón).
Jueves 5 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Zaragozana).
18:30 h. - Acto de las Fuerzas Armadas.
Viernes 6 de marzo
12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la plaza del Ayuntamiento.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo).
23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo).
Sábado 7 de marzo
11:30 h. - Homenaje al Pintor Segrelles.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí).
23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás).
Domingo 8 de marzo
10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Martí).
20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí).
Lunes 9 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís).
Martes 10 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo).
Miércoles 11 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás).
Jueves 12 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alpujarreña).
20:30 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alpujarreña).
Viernes 13 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano).
20:00 h. - Muestra de bailes y canciones populares, organizado por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la plaza del Ayuntamiento.
23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís).
La semana grande de Fallas en València
Sábado 14 de marzo
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Aitana).
17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.
17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026.
17:45 h. - Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 horas.
23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit).
Domingo 15 de marzo
09:00 h. - Plantà de todas las fallas infantiles.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Valenciana).
17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot.
17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat 2026.
17:45 h. - Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 horas.
23:59 h. - L’Alba de las Fallas en toda la ciudad y espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano).
Lunes 16 de marzo
08:00 h. - Plantà de todas las fallas.
14:00h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit).
16:30 h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, Presentaciones Infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.
23:59 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Mediterráneo).
Martes 17 de marzo
09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.
14:00 h. - Mascletà en plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Mediterráneo).
15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
Calle de la Paz
- 15:30 horas: Rascanya
- 17:10 horas: Camins al Grau
- 18:55 horas: Ruzafa A
- 19:55 horas: Ruzafa B
- 20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet
- 22:40 horas: Canyamelar -Grau-Nazaret
- 00:10 horas: La Xerea
Calle San Vicente
- 15:30 horas: Patraix
- 16:45 horas: Botanic
- 17:45 horas: El Carmen
- 18:30 horas: Jesús
- 19:45 horas: Quart de Poblet - Xirivella
- 21:25 horas: La Creu Coberta
- 22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc
- 23:55 horas: La Seu - El Mercat
- 00:25 horas: Casas Regionales.
- 00:35 horas: Juntas Locales.
- 00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.
- 00:50 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
- 00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.
- 01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Zaragozana).
Miércoles 18 de marzo
10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.
12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Caballer FX).
15:30 h. - Ofrenda de Flores a la Mare de Déu.
Calle de la Paz
- 15:30 horas: Quatre Carreres
- 17:10 horas: Benimámet-Burjassot-Beniferri
- 19:10 horas: Pla del Remei-Gran Via
- 20:40 horas: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró
- 21:55 horas: Algirós
- 22:55 horas: Poblats al Sud
Calle San Vicente
- 15:30 horas: Benicalap
- 16:45 horas: Campanar
- 18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins
- 19:30 horas: Olivereta
- 21:15 horas: Zaidia
- 22:50 horas: Mislata
- 00.05 horas: Casas Regionales.
- 00:15 horas: Entidades invitadas
- 00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.
- 00.30 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
- 00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de València.
- 00:40 horas: Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de València.
23:59 h.: Nit del Foc: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Valenciana).
Jueves 19 de marzo
11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleres Mayores de València y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José.
12:00 h. - Misa solemne en honor a San José en la Catedral, oficiada por el Arzobispo de València, don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).
19:00 h. - Cabalgata del Fuego que empezará en la calle de La Paz hasta la Porta de la Mar.
20:00 h. - Cremà de las fallas infantiles.
20:30 h. - Cremà de la falla infantil del primer premio de la Sección Especial.
21:00 h. - Cremà de la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).
22:00 h. - Cremà de todas las fallas de València.
22:30 h. - Cremà de la falla ganadora del primer premio de la Sección Especial.
23:00h. - Cremà de la falla de la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).