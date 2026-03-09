En Directo
Las Fallas de València 2026, en directo: Desembarco general y a pleno sol
Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera
Las Fallas de València 2026 cogen carrerilla. Faltan aún unos días para que la fiesta empiece oficialmente, pero las ganas y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad.
En Levante-EMV te contamos todas las noticias y la última hora de las Fallas 2026 en València; también puedes seguirnos en redes sociales y en Instagram.
Última hora de las Fallas de València 2026
La mascletà de hoy en València, en directo: Pirotecnia Turís dispara más de 160 kg de pólvora
La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita del mes de marzo y Levante-EMV te ofrece en directo cada día el disparo desde la plaza del Ayuntamiento.
La mascletà de hoy, lunes 9 de marzo, corre a cargo de la pirotecnia Turís, que disparará 160,29 kilos de pólvora en apenas 434 segundos. El espectáculo ha sido bautizado como 'El poder de la plaza' y pretende ver hasta dónde es capaz de llegar un espacio considerado como la catedral de la pólvora.
Diez años han pasado desde la histórica victoria en Sección Especial. Ahora vuelven a unirse las dos partes: Carlos Carsí y Cuba-Literato Azorín. Ya han llegado las primeras piezas.
Si pasas por Sueca-Literato Azorín, ya puedes ver cosas. Pedro Santaeulalia está poniendo en valor esta demarcación en los últimos años y se presenta como alternativa en la categoría, apostando también al ingenio y gracia.
La concejala del Grupo Municipal Socialista Nuria Llopis ha reclamado hoy al gobierno municipal que refuerce los servicios de limpieza en la ciudad tras el primer fin de semana de actos de prefallas, en el que varias calles de València han amanecido con una “importante acumulación de suciedad”.
Llopis ha advertido de que las Fallas “acaban de empezar” y que en los próximos días se celebrarán los actos más multitudinarios del calendario festivo. “Hemos podido comprobar cómo algunas calles de la ciudad han amanecido con gran acumulación de suciedad después de este primer fin de semana. Y lo cierto es que todavía quedan por delante los días más intensos de la celebración”, ha señalado.
Ojo, que no solo las góndolas son para traer piezas de falla. Así hemos cazado esta particular "tirada de grúa" en Joaquín Costa-Conde Altea: no son piezas de falla, sino de decoración. Piedrecitas blancas, piedrecitas de colores... todo para cuidar el entorno, que ya sabéis que ahora se utiliza de todo: yesca, vegetación... y por supuesto, las láminas de césped, clásico donde los haya, pero que ahora comparte espacio con otros atrezzos.
En Convento Jerusalén siguen entrando transportes. El fauno tiene una nueva pieza montada.
La Associació Comissió de la Falla Palleter–Erudito Orellana ha inaugurado hoy la Semana del Daño Cerebral, una iniciativa que se llevará a cabo del 9 al 13 de marzo y que forma parte del proyecto solidario del ejercicio 2025-2026, “El Cap al Cor”, desarrollado en colaboración con la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide (JIMB).
De forma paralela, la comisión fallera organizará una programación de actividades abiertas al barrio incluirán jornadas de sensibilización, talleres, deporte adaptado, charlas divulgativas y actividades participativas dirigidas tanto a personas usuarias de la fundación como a falleros, vecinos y público general.
El objetivo de esta semana es dar visibilidad al daño cerebral adquirido y a las enfermedades neurodegenerativas, así como promover la prevención del ictus, la inclusión social y el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias.
¡Buenos días! ¿Preparados para vivir el lunes 9? Hoy es un día importante porque es un auténtico desembarco de piezas de fallas. Tras las primeras escaramuzas, esto ya es toda una Operación Overlord.
Con el inicio del día laborable, los camiones con piezas de falla llegan de forma masiva a las demarcaciones. Hay una semana, que no es poco, para traer, escampar, juntar, izar y rematar.
Aquí tenéis la primera imagen de Na Jordana. Ojito con ellos, que el tercer puesto del año pasado les convierte en uno de los grandes animadores del año a poco que la tónica siga siendo la misma.
Resumiendo: Convento Jerusalén, con su primer remate ya izado, se marcha también a la cama siendo la comisión de la que más se ha hablado al hacer tirada de grúa. Reina el silencio en la ciudad mientras una lluvia impertinente sigue dejándose caer. Tras el castillo ya no queda casi nadie. A pesar de que hoy era salida general para cualquier falla, se ha traído poco material, quizá por ser domingo. Hay muy pocas fallas en la calle aún. Mañana se antoja apasionante.
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento