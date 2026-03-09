La mascletà de hoy en València, en directo: la Pirotecnia Turís disparará más de 160 kg de pólvora en sólo 434 segundos

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita del mes de marzo y Levante-EMV te ofrece en directo cada día el disparodesde la plaza del Ayuntamiento.

La mascletà de hoy, lunes 9 de marzo, corre a cargo de la pirotecnia Turís, que disparará 160,29 kilos de pólvora en apenas 434 segundos. El espectáculo ha sido bautizado como 'El poder de la plaza' y pretende ver hasta dónde es capaz de llegar un espacio considerado como la catedral de la pólvora.

Falles'26 | Especial Mascletà 09: Pirotecnia Turís / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

El balcón municipal recibirá hoy varias visitas en el disparo de la novena mascletà de las Fallas 2026. En concreto, estarán allí Jordi Sabaté, activista por los derechos de las personas con ELA; Alberto Catalá, presidente del Colegio de Arte Mayor de la Seda; Vicente Genovés, presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda; el equipo del Levante UD femenino; el atleta Joan Querol; el productor de cine Fernando Bovaira; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; y representantes del Servicio de Quemados del Hospital La Fe de València.

En el ámbito político, hoy presencian la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento de València la presidenta de las Corts, Llanos Massó; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; el ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin; la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el comisionado especial para la reindustrialización, Jaime Peris Pascual; y el delegado de Defensa, Ángel José Adam.

La plaza del Ayuntamiento, a tope una hora antes de la mascletà / Eduardo Ripoll

El mundo fallero también estará presente en esta mascletà del 9 de marzo de las Fallas 2026 en València con las comisiones falleras de la plaza del Doctor Collado, Portal de la Valldigna-Salinas, Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero; Llanterna-na Rovella-Avinguda de l’Oest y Borrull-Túria. También visitan el Ayuntamiento de València la Junta Local Fallera de Meliana, la Junta Local Fallera de Museros, la Junta Local Fallera de Nàquera, la Junta Local Fallera de Paiporta, la Junta Local Fallera de Paterna y la Junta Local Fallera de Picanya.