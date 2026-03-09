Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Fallas 2026

La mascletà de hoy en València, en directo: la Pirotecnia Turís disparará más de 160 kg de pólvora en sólo 434 segundos

La cita con la pirotecnia es diaria en el mes de marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026

La mascletà de hoy en València, en directo: el disparo de las Fallas 2026 desde la plaza del Ayuntamiento te lo ofrece Levante-EMV.

La mascletà de hoy en València, en directo: el disparo de las Fallas 2026 desde la plaza del Ayuntamiento te lo ofrece Levante-EMV. / Levante-EMV

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita del mes de marzo y Levante-EMV te ofrece en directo cada día el disparodesde la plaza del Ayuntamiento.

La mascletà de hoy, lunes 9 de marzo, corre a cargo de la pirotecnia Turís, que disparará 160,29 kilos de pólvora en apenas 434 segundos. El espectáculo ha sido bautizado como 'El poder de la plaza' y pretende ver hasta dónde es capaz de llegar un espacio considerado como la catedral de la pólvora.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 09: Pirotecnia Turís / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

El balcón municipal recibirá hoy varias visitas en el disparo de la novena mascletà de las Fallas 2026. En concreto, estarán allí Jordi Sabaté, activista por los derechos de las personas con ELA; Alberto Catalá, presidente del Colegio de Arte Mayor de la Seda; Vicente Genovés, presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda; el equipo del Levante UD femenino; el atleta Joan Querol; el productor de cine Fernando Bovaira; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; y representantes del Servicio de Quemados del Hospital La Fe de València.

En el ámbito político, hoy presencian la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento de València la presidenta de las Corts, Llanos Massó; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; el ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin; la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el comisionado especial para la reindustrialización, Jaime Peris Pascual; y el delegado de Defensa, Ángel José Adam.

Noticias relacionadas y más

La plaza del Ayuntamiento, a tope una hora antes de la mascletà

La plaza del Ayuntamiento, a tope una hora antes de la mascletà

Ver galería

La plaza del Ayuntamiento, a tope una hora antes de la mascletà / Eduardo Ripoll

El mundo fallero también estará presente en esta mascletà del 9 de marzo de las Fallas 2026 en València con las comisiones falleras de la plaza del Doctor Collado, Portal de la Valldigna-Salinas, Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero; Llanterna-na Rovella-Avinguda de l’Oest y Borrull-Túria. También visitan el Ayuntamiento de València la Junta Local Fallera de Meliana, la Junta Local Fallera de Museros, la Junta Local Fallera de Nàquera, la Junta Local Fallera de Paiporta, la Junta Local Fallera de Paterna y la Junta Local Fallera de Picanya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  3. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  4. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  5. Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
  6. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  7. Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
  8. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento

Los enfermos de ELA se reivindican en la mascletà: "Espero que el terremoto final me levante de mi silla, ja, ja, ja"

Los enfermos de ELA se reivindican en la mascletà: "Espero que el terremoto final me levante de mi silla, ja, ja, ja"

Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 en València: Todos los disparos y pirotecnias que iluminarán València

Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 en València: Todos los disparos y pirotecnias que iluminarán València

La mascletà de hoy en València, en directo: la Pirotecnia Turís disparará más de 160 kg de pólvora en sólo 434 segundos

La mascletà de hoy en València, en directo: la Pirotecnia Turís disparará más de 160 kg de pólvora en sólo 434 segundos

Sigue toda la información y la última hora de las Fallas de València 2026

Sigue toda la información y la última hora de las Fallas de València 2026

Las mascletà de mañana de València peligra: La Aemet emite un aviso amarillo por lluvias

Las mascletà de mañana de València peligra: La Aemet emite un aviso amarillo por lluvias

Un juez destierra de València a dos carteristas durante todas las Fallas para que no vuelvan a robar

Un juez destierra de València a dos carteristas durante todas las Fallas para que no vuelvan a robar

Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”

Programa de las Fallas de València 20226 para el 9 y 10 de marzo y cambios en la ORA

Programa de las Fallas de València 20226 para el 9 y 10 de marzo y cambios en la ORA
Tracking Pixel Contents