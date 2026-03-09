Na Jordana anuncia su renovación en la Sección Especial 2027

La Sección Especial de las Fallas 2027 ha confirmado su tercera continuidad. Mario Gual será el responsable de la falla Na Jordana dentro de doce meses.

La noticia se ha producido el primer día que han llegado piezas a la Plaza del Portal Nou pero, obviamente, estaba más que tomada desde hacía meses. Y se ha materizalizado muy al estilo Na Jordana, en una mesa a pie de plaza. "Cuando encuentras a alguien que te entiende, que entiende el poryecto como si fuera tuyo, se convierte en parte de nuestra familia" ha anunciado el presidente José Vicente Llopis.

Mario Gual llegó a Na Jordana en 2021. De hecho, hay que recordar que la suya fue una de las fallas quemadas y reconstruidas en el periodo entre pandemia y las Fallas de Septiembre. A lo largo de este periiodo, el artista ha conseguido romper los techos de premiación que mantenían a Na Jordana en una zona media del escalafón inhabitual para lo que es su historial. Tras dos primeros años con el sexto premio, en 2022 llegó su primer gran momento con el cuarto premio, el mejor resultado desde la victoria de 2003. Cuando todo parecía rodar a favor, en 2024 se fueron al octavo premio, para desazón general. Sin embargo, hace doce meses se han reencontrado con el sabor del podio, con un tercer premio, un salto definitivo a la élite que ahora quieren mantener.

Bocetos de las Fallas de Sección Especial 2026 /

L'Antiga lo anunció... en febrero de 2025

Con esta renovación ya son dos las comisiones que han dado a conocer su continuidad de artistas. De hecho, la de l'Antiga de Campanar ya se conocía desde hace doce meses -en la cena prefallas de 2025 confirmó el contrado de dos años- y lo que ha hecho esta comisión hace apenas un mes es doblar la apuesta y confirmar que Josué Beitia estará en la comisión en el año 2028.

Hace apenas unos días, quien lo ha anunciado es Sueca-Literato Azorín, que seguirá con Pedro Santaeulalia, tal como era de prever.

Plantà en marcha en Na Jordana / NJ

Artista en plena madurez

Mario Gual tuvo una primera presencia en la Sección Especial en 2014, precisamente en l'Antiga de Campanar. Pero no fue hasta 2021 cuando, tras excelentes resultados previos, especialmente un quinto premio y primero de Ingenio y Gracia en Linterna-Na Robella el año anterior, llamó la atención de la comisión del Carmen, que lo ficho y ahora ya garantiza la plantà de un mínimo de siete fallas.

El artista atraviesa un momento de absoluta madurez artística, tanto con los proyectos de Na Jordana como con producciones menores, como en Rodríguez de Cepeda, donde ha cosechado primeros premios. En La Nova d'Orriols plantó su particular obra personal, y que ganó el premio Caliu.

Las comisiones de Sección Especial están en el momento de definición. Acuciados por la falta de artistas no que tengan capacidad para plantar en Especial, sino que quieran hacerlo. La retirada de algunos de ellos en los últimos años, confesando estar "quemados", ha sido una constante y hace apenas unos días, el último en bajarse del caballo ha sido Paco Torres, quien ha anunciado que no plantará en València ciudad y que deja a la Plaza del Pilar pendiente de anunciar su nuevo artista.