Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles

Que las Fallas generan molestias es algo que salta a la vista. Sobre todo, desde que, hace ya tres décadas, empezaron a aparecer las carpas, esas instalaciones provisionales que cortan calles y que sirven para albergar a los falleros, en censos crecientes, dado que las dimensiones de los casales, inmutables, no pueden soportar el censo, además de no facilitar una celebración cómoda, con lugar para comer o cenar, una barra, un escenario, etcétera. A lo que hay que añadir la generosidad con la que los consistorios han concedido y conceden tanto la Zona de Fuegos como la Zona de Actividades.

Estas tensiones se deben no solo a esa salida necesaria a la calle, sino por un hecho no menos distintivo de las Fallas: siendo una fiesta en ciudad grande, lo es global. No es una fiesta de recinto ferial. Aquí, cualquier esquina es susceptible de acoger una falla y toda su tramoya.

Ahora empiezan unos días complicados para esa reputación: desde el domingo por la tarde-noche hasta el viernes a mediodía, las carpas quedarán en estado de hibernación. No habrá fiestas porque no están permitidas, pero tampoco irán sobradas de acción social. La estampa habitual será la de puertas cerradas y, en el mejor de los casos, alguna cena improvisada entre falleros. Que bajan por el placer de estar juntos, sin mesas montadas masivamente ni nada. En el mejor de los casos, también servirán para guardar las fallas infantiles o piezas de las grandes. Un escenario incomprensible, que pondrá a prueba la paciencia de la ciudadanía, tanto la fallera como la no fallera. Que el año próximo se reconducirá -el Prefallas debería ser el 12 de marzo, con lo que las carpas tendrán plena actividad-, pero que este año tiene la peor combinación posible.

Comunicado de Virgen de la Cabeza / RLV

Una luz "friendly"

En los últimos años se ha observado una cierta pacificación en las relaciones entre vecinos falleros y no falleros. No hay tantos comportamientos cerriles de unos como intolerantes de otros. El "porque yo lo digo" y el no permitir absolutamente nada sin denunciar. Un difícil equilibrio con tensiones habituales, pero en el que parece ahora aparece una luz "friendly".

Y en este contexto, también son varias las comisiones que han pasado a otro plano: dirigirse directamente a su barriada. Por ejemplo, Poeta Alberola-Totana, que ha mandado una misiva en la que muestran su agradecimiento por "la comprensión de nuestros vecinos durante estos días en los que el barrio vivirá con más intensidad que nunca. Os invitamos a acercaros y compartir con nosotros el ambiente fallero. Entre todos hacemos posible que el barrio se llene de vida, tradición y convivencia. Gracias por formar parte de estas Fallas".

"Sabemos que estos días pueden generar molestias"

También lo han hecho Islas Canarias-Trafalgar o Archiduque Carlos-Músico Gomis, con un comunicado al vecindario en el que "sabemos que estos días pueden generar molestias: cambios en el tráfico, restricciones de aparcamiento, ruido o más movimiento de lo habitual en nuestras calles. Por ello, queremos pediros disculpas y comprensión de antemano". Recuerdan que "las Fallas son parte de nuestra identidad y de la vida de nuestros barrios. Detrás de cada acto hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo. Por eso, os invitamos a vivir las Fallas con nosotros. Las puertas de nuestra comisión están abiertas para todos los vecinos y amigos que quieran acercarse, compartir un rato, disfrutar del ambiente y snetir de cerca esta fiesta que es de todos y nos gustaría que las sintiérais tambien como vuestras". Por último les agradecen "vuestra comprensión y por formar parte de este barrio que, durante estos días, latirá un poco más fuerte". O Virgen de la Cabeza, que en su 50 aniversario agradece "de antemano vuestra comprensión y paciencia" e invitan a "acercaros y disfrutar de las Fallas con nosotros. Las puertas de nuestra comisión están abiertas"