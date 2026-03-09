Plantà del 9 de marzo: elevación de Fallas en cuestión de horas

¿Que tú levantas? Pues yo también. Y no solo por desafío, sino porque hace falta. Aunque el lunes se estaba a una semana de que el jurado pasara, los volúmenes son tan grandes que vale la pena ir haciendo ensamblajes. Eso sí, resulta admirable cómo la técnica para llevar a cabo el proceso completo se hace con una rapidez extraordinaria. Primero hay que desembalar la pieza -eso es lo más fácil-; luego, afianzar bien la base, el cuerpo que tiene que soportar toda la parte superior. Y a partir de ahí, el proceso de izado, de meterse el operario de turno por el interior del cuerpo de la falla, sacar los brazos, coger el cabirón, coordinarse desde fuera artista y "gruero" y, en definitiva, hacer que el "macho" entre en el orificio.

Y la consecuencia de ello es que fallas que a primera hora de la mañana, estaban en el suelo ahora ya lucen airosos en su última morada. Todo ello tras una jornada en la que, embebidos ya en la jornada laboral, los transportes protagonizaron un auténtico desembarco.

El fauno de Convento ya exhibe sus facciones / Francisco Calabuig

Así las cosas, Convento Jerusalén siguió con su particular puzzle de remates y al que subió el domingo, el primero del año, se añadió otra de las piezas. Pero mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, Josué Beitia izaba los primeros elementos de "Sent i Ment", destacando especialmente la figura femenina, que se apoya completamente en ángulo recto sobre la base de sustentación.

La municipal crece lentamente / Germán Caballero

La municipal, poco a poco

La falla municipal, de momento, a la espera, porque el izado se está haciendo, pero de momento solo es naturaleza muerta. Es decir, el pantalón de un uniforme militar. Que, vistas las dimensiones, auguran no un remate, sino un "rematón", el Chaplin de "Adiós a las Armas" que debe vertebrar plenamente el proyecto "Hope".

Hay que recordar que es el 12 cuando está previsto desembalar la cabeza del Charlot y, acompañado de efectos especiales, subirlo

Cuba-Literato Azorín ya descubre su Caterina, que en horas pasó del taller a su subida / CLA

Y Cuba-Literato Azorín también ha avanzado rápidamente, porque la "escampà" matinal se convirtió ya en remates reconocibles de su particular Noche de los Muertos. Y es que estos son los días en los que hay que andar con mucho tiento, porque en cuestión de horas se pasa de la nada al todo.

Martes de lluvia

Y como además, el martes da lluvia todo el día, es un día que puede ver interrumpida la rutina. Así que mejor subir todo lo que se pueda y, por supuesto, taparlo bien para que no entre por ninguna rendija, mientras se aplica el producto químico que, combinado con agua, escupe la otra agua, la de lluvia, hasta un límite de resistencia. Una alerta amarilla es mala noticia en plantà y suerte que el viento es, hasta el día de paso del jurado, bastante flojo.

Na Jordana renueva a Mario Gual

Y mientras, el mercado se mueve. Na Jordana ha anunciado la renovación de Mario Gual. Se suma, de esta forma, a Josué Beitia y Pedro Santaeulalia como artistas confirmados para las Fallas de 2027.

Noticias relacionadas

Y mientras, las demarcaciones ya empiezan a recibir masivamente las piezas. Queda mucho por hacer y mucho por vivir.