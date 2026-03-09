"Estáis precisas", el mensaje de Jordi Sabaté a las falleras mayores y cortes de honor
El divulgador de la ELA, presenció la "mascletà" y dedicó un emotivo mensaje a la comitiva
"Estais preciosas". Jordi Sabaté, el enfermo de ELA divulgador de la enfermedad, ha sido uno de los invitados especiales a la "mascletà" del 9 de marzo. Lo vio en el despacho de alcaldía y al acabar todo el larguísimo turno de photocall, se dirigió a la comitiva para hacerse una foto de recuerdo y poner en marcha su mensajes, que se generan por el movimiento de sus ojos a través de la Inteligencia Artificial. En esta ocasión, fuera por el resol o por lo que fuera, la contestación se hizo un poco de rogar, pero finalmente pudo enunciar un "estáis preciosas" para las 26 falleras.
Sabaté fue llevado a ver el interior del montaje pirotécnico y a través de la IA aseguró que era "un sueño hecho realidad. Acudía a verla y estar en el despacho de la alcaldía más. Desde que nací amo la pirotecnia. No tengo suficientes palabras de agradecimiento hacia la alcaldesa. Me están tratando más que fenomenal. Me siento como Shakira, jajaja". Porque mostrando la versatilidad para poder expresar ideas, se marcó una descripción del disparo: "serán 160 kilos de pólvora y será tradicional, progresiva". Y con buen humor: "espero que con el terremoto final me levante de la silla. Voy a llorar de emoción seguro".
