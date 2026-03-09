Programa de las Fallas de València 20226 para el 9 y 10 de marzo y cambios en la ORA
La llegada de los días grandes de Fallas, junto con la ocupación de calle por zonas de actividades y carpas, propicia un cambio en la normativa de la ORA en la ciudad de València. Al existir ahora tres tipos diferentes de aparcamiento regulado, cada uno de ellos tiene ahora una reconfiguración diferente.
Estos cambios entrarán en vigor a partir de las 9 de la mañana del 9 de marzo y se prolongarán hasta las 9 de la mañana del 20 de marzo, afectando a la totalidad del término municipal.
Quedan de la siguiente manera:
La Zona Azul se suspende plenamente la regulación horaria, con lo que pasa a ser, a todos los efectos, una zona blanca.
La Zona Naranja pasará a ser exclusiva para residentes y durante las 24 horas del día.
Y la Zona Verde mantendrá su funcionamiento habitual.
Lunes 9 de marzo
11.30 h. Visita de la fallera mayor y la corte a Cáritas Diocesana
13 h. En el Salón de Cristal, presentación del Cupón de la ONCE dedicado a las Fallas
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Turís)
19.30 h. En Maestro Gozalbo-Conde Altea, entrega de los premios Herois Fallers
- Agenda. Hoy y mañana, de 18.30 h a 20.30 h. es el plazo para retirar las credenciales de fotógrafo de comisiones para Entrega de Premios y Ofrenda.
Martes 10 de marzo
10 h.Visita de las falleras mayores y cortes de honor a la factoría Ford de Almussafes
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Crespo)
14.30 h. Recepción de la alcaldesa a las Falleras Mayores Infantiles de València de la historia
18.30 h. Visita de las falleras mayores y cortes de honor a la Casa Ronald McDonald
