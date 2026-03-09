Salen a la plaza las primeras piezas del cadafal de la Virgen para la ofrenda

Las primeras piezas del cadafal de la Virgen ya están en la plaza. A falta de diez días para terminar las fiestas, las piezas de madera sobre las que se monta el manto floral de la Mare Déu durante la ofrenda ya pueden verse en la Plaza de la Virgen. También la pieza con el pelo de la Virgen en cartón piedra, aunque todavía no ha salido la cara y la corona, que es la parte más impresionante y la única fija en este montaje.

Como todos los años, la ofrenda de 2026 se celebrará en dos jornadas vespertinas y nocturnas los días 17 y 18 de marzo, aunque luego la imagen permanece en la plaza luciendo todo su esplendor al menos hasta el fin de semana siguiente.

En esta ocasión, el diseño del manto se ha encargado a Xenia Magraner, a la que el año pasado le plagiaron el manto que finalmente se dibujó en la plaza con otro autor. El tema, por el momento, no se conoce.