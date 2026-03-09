VÍDEO | Nuria Nadal completa la versión fallera del 8M con el castillo de la plaza
Respetada por el tiempo, porque fue poco después cuando cayeron las últimas gotas del domingo, Nuria Nadal subió al balcón para recibir los aplausos en el castillo del 8M. Aunque se jubiló el pasado año, resulta evidente que no deja de vigilar la continuidad del trabajo de su hijo y de ser la imagen de la pirotecnia de l'Ollería.
A los sones de NIno Bravo -esta vez, con muchas menos linternas encendidas que el año pasado- se dio paso al disparo, seguido por una más que correcta cantidad de público. La noche incluyó también una visita de Carmen Prades y la corte de honor a la falla municipal, en proceso de ensamblaje del cuerpo de Chaplin. ex
