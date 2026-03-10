Ni el aguacero asusta a los impenitentes de la "mascletà"

La promesa de una "mascletà", ahora que se ha doblado la esquina del mes de marzo fallero, es suficientemente tentador como para que cientos de personas hayan desafiado el aguacero que ha caído a mediodía en la ciudad de València. Y la consecuencia es que aquellas personas que llegan temprano para obtener la recompensa de ver el disparo en primera línea, no se han bajado del caballo y han aguantado estoicamente los veinte minutos de aguacero.

De hecho, son tan fieles al disparo que llegan preparados para la contingencia meteorológica, que han consultado previamente. Por eso, aquellos que, con "Tiempo de Fallas, vienen con ropa ligera, ahora se convirtieron en bolsas humanas, cubiertos para aguantar el empapado. De pie o sentados en las sillas. A la espera de que el aguacero escampara o que, en algún momento, se comunicara la suspensión del disparo. "De aquí no nos sacan mientras haya disparo" decía una pareja, embutida en chubasqueros de fabricación casera. Muchos otros, viendo que la cantidad de público era escasa, aguantaron bajo marquesinas para ocupar rápidamente la zona del vallado, la primera línea, en cuanto las condiciones mejoraran.

El grupo Amics de la Mascletà vinieron preparados para aguantar / Moisés Domínguez

Más difícil suspender

Y disparo, hubo. Los sistemas de protección, embalaje y disparo permiten quemar pirotecnia en condiciones más adversas y que, en otras ocasiones, habrían obligado no solo a suspender, sino a tener que desperdiciar el material pirotécnico.

El de este martes es, aparentemente, el último día "malo" en materia meteorológica y hasta el 19 debería apreciarse una mejoría sensible, con algún conato de lluvia pero mucho más liviano.

A las doce y media, el chaparrón se había convertido en lluvia fina e intermitente.

La Pirotecnia Crespo prevé disparar 200 kilos de material pirotécnico en la mascletà que València vive cada día de Fallas a las dos de la tarde.