Anuncio sobre la "mascletà" del 10 de marzo

El Ayuntamiento de València ha anunciado que, de momento, la mascletà sigue adelante. De hecho, la pirotecnia Crespo ha empezado el montaje de la misma.

La mañana en la ciudad de València ha amanecido gris, pero no ha llovido en ningún momento. Las previsiones hablan de un 100 por cien de posibilidades de lluvia, pero Aemet ha rebajado la intensidad de la misma. Como en el momento de empezar el montaje, la ciudad estaba tranquila y sin agua, se han empezado los trabajos.

De hecho, las estimaciones se han rebajado bastante y, aunque no se descarta que llueva, ésta no parece que fuera inhabilitante para la celebración del disparo.

València se prepara para la última jornada de inestabilidad antes de dar un cambio sustancial, con el que se quedarían fuera ya las amenazas de lluvia.

PIrotecnia Crespo es la firma encargada del disparo. Un nombre que siempre irá ligado a esta fecha, 10 de marzo, porque fueron ellos los que, en esa fecha de 2020, dispararon lo que fue el último acto de la fiesta fallera antes de su suspensión por la pandemia: la "mascletà" de ese día.