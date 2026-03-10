Carmen Prades y la corte contemplan en soledad una "tirada de grúa" de la falla municipal
La falla municipal trabaja en el izado de las piernas de Chaplin, una acción que permitirá elevar la figura central y fotografiarla desde más ángulos para un mayor impacto visual
La falla municipal avanza con el izado de las piernas del Chaplin sobre un cubo de madera pintado, que permitirá que la gran figura central pueda tanto ganar metros de altura como emerger de entre la marea humana, lo que permitirá fotografiarlo desde más ángulos disponiendo de la totalidad del cuerpo, además de ganar ese volumen que precisa para tener verdaderamente impacto.
Al acabar la "mascletà", y una vez finalizado el rito del "photocall", Carmen Prades y la corte de honor han podido acercarse al palco de prensa, esquinado a la izquierda del balcón, para poder contemplar el momento en el que los artistas porfiaban para ensamblar los dos grandes elementos. El pasado domingo ya estuvieron a pie de plaza para contemplar el desarrollo de la plantà, que tiene prevista una "performance", inicialmente el 12 -dependerá de los tiempos por el retraso de la lluvia- para destapar la cabeza del Chaplin e incorporarla para finalizar la figura corpórea.
