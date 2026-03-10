"A ver cómo llegamos desde Albal para ver la mascletà en València"

"Pues a ver cómo llegamos desde la estación de Albal hasta el centro de València para ver la mascletà", se lamentaban Karen y Esteban vecinos de Alzira y usuarios de la línea C2 de Cercanías de Renfe que llegaban este mediodía sobre la 13.30 horas a la Estación del Norte para ver la mascletà. Se da la circunstacia de que esta es una de las líneas que se verá afectada del 13 a 19 de marzo por las modificaciones de destino planteadas para evitar las aglomeraciones a las horas del disparo en la plaza del Ayuntamiento.

Según informó Renfe este pasado fin de semana, "siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de València, Renfe reorganizará la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte entre las 13:00 y las 15:00 horas desde el 13 al 19 de marzo". La compañía anunció se modificará el recorrido de varios servicios de Cercanías. Los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizarán el trayecto en la estación de Albal, mientras que los de a C3 Utiel-Buñol-València lo harán en la de València Sant Isidre y los de la C6 Castellón-València, en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís. Y es a partir de aquí cuando ha estallado la polémica -entre políticos e instituciones- y el disgusto entre los usuarios.

Uno de los trenes de Cercanías después de la mascletà. / Francisco Calabuig

Además de plantearse cómo van a desplazarse desde la estación de Albal hasta València para ver las mascletaes, Karen y Esteban, quienes se han enterado de este cambio en los trenes por el ayuntamiento de su localidad, reflexionan acerca del impacto de este cambio en las personas que se muevan por motivos laborales "¿cómo afectará a quienes salgan del trabajo y tengan que venir a la ciudad? porque es impensable utilizar el coche", declaraban a Levante-EMV recién bajados del tren.

Para Marina, que venía en familia desde Burriana para ver la mascletà del 9 de marzo y dar una vuelta por el ya instaurado ambiente fallero, esta modificación "es una faena". Ella ha llegado pasadas las 13.00 horas a la Estación del Norte en un tren de la línea C-6, es decir, que este mismo convoy a partir del 13 de marzo llegará a Valencia Cabanyal o Font de Lluís. "Entiendo que por una cuestión de evitar aglomeraciones está bien, pero claro, si hay que moverse en taxi, metro o bus desde alguna de las estaciones, el problema de movilidad va a ser gigante", ponían sobre la mesa.

"Los tapones se formarán en otro lado"

Y es que las aglomeraciones en Fallas, como dice la primera ley de la termodinámica, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. En este caso y según la opinión de Francisca y Álex, vecinos de la localidad alicantina de Agres y compañeros de trabajo en un restaurante, "los tapones se harán antes o se desplazarán de sitio". Porque según explicó Renfe a este periódico, los trenes que lleguen antes de las 13.00 horas a València tendrán mayor capacidad, por lo que según estos usuarios del tren, "habrá que ver cómo van de llenos". Y también realizaban una observación "quizás la gente opte por el coche así que los atascos en los alrededores pueden ser de impresión".

Llegando a València con un Cercanías / Francisco Calabuig

Para venir a ver la mascletà, ayer lunes que los establecimientos hosteleros suelen cerrar por descanso, Francisca y Álex fueron con coche hasta Xàtiva y allí cogieron el tren que llegó sobre las 13.30 a la Estación del Norte (con retraso). Ellos se han enterado de los cambios en los destinos de los Cercanías por otras compañeras del restaurante.

Enfrentamiento entre el ayuntamiento y Renfe

Precisamente, la duda de cómo llegarán los pasajeros de las líneas de C-1 y C-2 cuya llegada a destino sea entre las 13.00 y las 15.00 horas y que serán apeados en la estación de Albal, ha encendido la mecha de la polémica entre el Ayuntamiento de València y Renfe.

Mientras la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, criticó a la empresa ferroviaria por no haber habilitado autobuses desde la localidad valenciana hasta València, "sinceramente esperaba que no los dejaran -a los pasajeros- en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe". "Me sorprende que las personas que quieren venir a València tengan que quedarse en Albal y que Renfe no haya habilitado otro tipo de desplazamiento hasta la ciudad como hubieran podido ser autobuses que hubiéramos podido coordinar en puntos" de la capital valenciana "con absoluta normalidad", ha añadido.

La primera edil ha manifestado que "es evidente" que "en el momento central" de la 'mascletà' la llegada de trenes y personas "de 13.00 a 15.00 horas era compleja" y ha insistido en que "el año pasado hubo aglomeraciones que fueron peligrosas", pero ha subrayado que eso "no quita que se puedan poner autobuses en Albal" y que desde ahí la gente pueda "ya desplazarse y entrar a la ciudad" por medio de "una zona conectada con transporte público".

Viajeros llegando a la estación tras ver la mascletà. / Francisco Calabuig

Fuentes de la compañía pública replicaban que la decisión de reorganizar los servicios de Cercanías para evitar que coincidan en su llegada a la Estación del Norte en el momento del disparo de la mascletà "se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València, a instancias, por tanto, de la señora Catalá". Es más, para Renfe, las declaraciones de la alcaldesa "suponen una deslealtad a la colaboración institucional para garantizar la seguridad en València".

Los autobuses-lanzadera, "imposibles de asumir"

Esa misma palabra, "deslealtad" es la que utilizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, para responder al choque entre ambas instituciones. Y además, incidió en que "ante la reacción ciudadana, -el ayuntamiento- pone el grito en el cielo, porque 'pensaba que Renfe iba a poner autobuses' algo que jamás estuvo sobre la mesa".

Con respecto a la posibilidad de poner autobuses lanzadera desde Albal hasta el centro de la ciudad, Renfe explicó que es "una situación imposible de asumir" porque "cada tren puede llevar 1.400 personas. Serían por tanto necesarios necesarios más de 20 autobuses por tren y hay ocho trenes afectados cada día (cuatro desde Gandia y cuatro desde Xàtiva), por lo que llevar en bus a tantas personas implicaría 160 autobuses cada día".

"No puedo entender quién es el genio"

Pero la polémica no se ha quedado solo entre dos, sino que desde Compromís, la portavoz municipal, Papi Robles, y el concejal Pere Fuset han cuestionado la medida y, por contra, han pedido que haya "planificación" y "ordenación". "Yo no puedo entender quién es el magnífico genio. Primero, la alcaldesa pidiendo que no lleguen los trenes porque está la 'mascletà' y segundo, el Ministerio diciendo que se queden en Albal y que vayan caminando", ha señalado Robles en rueda de prensa.

La portavoz de la coalición ha subrayado que la media afecta a vecinos y, principalmente, a afectados por la dana que también lleguan a València a trabajar. "El tema no es dejar de hacer servicios es ordenar y planificar. Lo que no se puede hacer es que el año pasado tuviáramos colapsos ahí, porque no había una planificación hecha, y se haya dejado pasar el tiempo".

La salidas no estarán afectadas

Las salidas de los trenes de Cercanías desde la Estación del Norte no se verán afectadas por la reorganización del servicio y continuarán funcionando con normalidad.

Por su parte, los trenes de Media Distancia que conectan con Albacete, Alicante, Tortosa o Cartagena, y de Larga Distancia (Euromed e Intercity), con Cataluña, mantendrán su programación habitual sin modificaciones en sus salidas o llegadas en la Estación del Norte.

Renfe insiste en que las personas viajeras podrán obtener más información en las estaciones, la red social X, App de Cercanías València, Canal WhatsApp de Cercanías València, web renfe.com y llamando a los teléfonos 912 320 320 y 963 357 400.