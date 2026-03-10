Empieza el drama de cinco días de colapso en la ciudad por carpas y zonas de actividad fallera sin uso

Las Fallas 2026 iniciaron la semana de intermedio, la que va desde el Prefallas a la plantà. Y con ella, el debate. Uno que se produce cada varios años: la disposición del calendario, en el que San José cae en jueves, propicia no ya que las carpas se adelanten a primeros de mes, que también. Sino que, fundamentalmente, que van a estar prácticamente cinco días sin uso. Es el intervalo que va desde la tarde-noche del domingo, cuando la actividad empezó a decrecer, hasta el viernes a mediodía cuando, tras la salida de los niños del colegio, las demarcaciones empiezan a llenarse de vida, ya sin parar, hasta la noche del 19.

Eso quiere decir que la ciudad está condenada a convivir con unas carpas cuya actividad es limitada o muy limitada. Pasarán muchas horas cerradas a cal y canto. En el mejor de los casos, habrá reuniones en las mismas o permitirán llevar y proteger las fallas infantiles. Pero el silencio será la nota dominante.

Y no es ese el único problema, porque las carpas pueden sortearse a base de dar rodeos. El problema se multiplica con el cierre de las Zonas de Actividades y Zonas de Fuegos. Es decir, ese espacio urbano reservado para unas actividades -pirotecnia, paellas, festivales, verbenas...- que aún menos utilidad van a tener.

La mascletà del lunes 9 de marzo de 2026, en imágenes / Miguel Angel Montesinos

Es cierto que, en no pocas demarcaciones, hay un reconocimiento tácito: como no hacen falta, se utilizan para aparcar sin que haya reclamaciones ni quejas por parte de la comisión, porque nada se va a usar hasta dentro de varios días. Pero tampoco son pocos los usuarios de vehículos que no se atreven a emplear esos espacios -cuando están abiertos- por el temor a las multas, ya que la señalización de "se avisa a grúa", obviamente, permanece.

La peor combinación posible

Esto pasa porque este año, la combinación es endemoniada. La peor que se puede dar.

Es la misma que hubo en 2020. En aquella ocasión aún a costa de algún disgusto -y de un plante organizado en la asamblea por las fallas de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró-, el gobierno municipal de Compromís no autorizó las carpas en el Prefallas, el cual se celebró en los casales o al aire libre. De tal manera que el montaje de carpas empezó el 10 de marzo. Aunque acabó ese mismo día al anunciarse la suspensión de la fiesta.

Pero sí que se produjo en 2015 y 2009, en el que la tónica fue la misma que este año: empezar los cortes en la primera semana de marzo y dejar durante cuatro días enteros y dos medios todas esas instalaciones bajo servicios mínimos o ninguno.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, asegura que "el día 20 haremos nosotros valoración de todo lo que veamos que pasa en Fallas. En este caso concreto la verdad es que es un tema que ha de revisarse. No pueden estar las carpas cuatro o cinco días no ya cortando las calles, sino sin actividad. Si es peatonal o descampado se puede entender, pero la ciudad tiene un problema muy grande estos días por la congestión de tráfico. Y de los autobuses ya ni se habla".

Broseta reconocía que las cartas que han enviado las comisiones "es un detalle", pero que "con el calendario de este año, no se debía haber autorizado. No tiene lógica". Varias comisiones han iniciado una campaña pidiendo disculpas y comprensión al vecindario por las molestias, a la vez que les invitan a bajar a conocer la comisión. Una forma de aceptar que, tanto la fiesta en general, como esta semana, ponen a prueba la paciencia de la ciudadanía.

El año que viene todo cambia... pero volverá

¿Qué pasará el año que viene? Todo lo contrario: irá como una seda. La combinación de "19 de marzo-viernes" no se produce desde hace quince años, porque en su momento, a mediados de la pasada década, saltó por el bisiesto de jueves a sábado y la última vez que debió ocurrir eran las Fallas Virtuales de 2021.

Hay que remontarse, por ello, a 2010. En aquella ocasión, el Prefallas fue el 12 de marzo, que enlaza con el fin de semana (13 y 14) y el lunes es la plantà infantil. Es decir, los paradores tuvieron -y deberían tener en 2027- plena actividad todos los días y no molestarán más que lo justo y necesario, sin días "muertos", como en el presente.

A partir de ahí, en los siguientes cuatro años (de 2028 a 2031), las Fallas tendrán uno, dos, tres y cuatro días nuevamente con carpas vacías).