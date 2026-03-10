En Directo
Las Fallas de València 2026, en directo: ¿Donde puedes ver la Senyera más grande de las Fallas 2026?
Las Fallas de València 2026 cogen carrerilla. Faltan aún unos días para que la fiesta empiece oficialmente, pero las ganas y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
Última hora de las Fallas de València 2026
Más fallas que han llegado:
Pérez Galdós-Calixto III, de Vicente Albert
Y a su lado, SacabutxArt ya ha enviado partes de Santa María Micaela-Martín el Humano
Y así estaba l'Antiga de Campanar al acabar la noche (y al empezar el día).
Y así hemos visto Na Jordana esta noche. Levantarán si no llueve o llueve poco
¡Ultima hora!
Importante renovación en Sección Especial
Na Jordana ha presentado su nueva marca corporativa. De la mano de Javier Valiente, estiliza su escudo para crear un logo que aparecerá en todas sus actividades, redes sociales, correspondencia y, en definitiva, en todo el Universo Na Jordana
Siguiendo la tradición iniciada en las Fallas Virtuales de 2021, la comisión de Chiva-Francisco de Llano ha izado la "senyera" gigante que, en aquel momento, se puso como recordatorio y que ahora se sube todos los años. Es muy fácil se ver si vienes por Tres Forques: a la derecha está la calle Francisco de Llano y llama poderosamente la atención.
Un piropo de Jordi Sabaté a falleras mayores y cortes de honor:
En un visto y no visto, l'Antiga de Campanar ha subido piezas grandes, grandes, grandes.
Y cómo no, las fotos del palco
Jordi Sabaté, uno de los mayores visibilizadores de la ELA, ha sido el último en subir a hacerse fotos con la comitiva. Y les ha dejado este mensaje:
