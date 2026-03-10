Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fallas de València 2026, en directo: ¿Donde puedes ver la Senyera más grande de las Fallas 2026?

Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera

Izado de la &quot;súper-Senyera&quot;

Izado de la "súper-Senyera" / Falla F. Llano

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las Fallas de València 2026 cogen carrerilla. Faltan aún unos días para que la fiesta empiece oficialmente, pero las ganas y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad.

En Levante-EMV te contamos todas las noticias y la última hora de las Fallas 2026 en València; también puedes seguirnos en redes sociales y en Instagram.

Última hora de las Fallas de València 2026

