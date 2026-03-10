La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos

La escalada del conflicto con Irán y el cierre parcial del espacio aéreo en Oriente Medio ha empezado a tener efectos colaterales en el turismo internacional que llega a València en plena antesala de las Fallas. Los hoteles registran ya cancelaciones de visitantes procedentes principalmente de Asia y Oceanía ante las dificultades para volar a Europa debido a la interrupción del tráfico aéreo en varios grandes aeropuertos de escala.

Las restricciones en los grandes 'hubs' del Golfo Pérsico están complicando especialmente las conexiones intercontinentales que utilizan aeropuertos como Dubái o Doha como puntos de tránsito. Muchos viajeros procedentes de países como China, Japón o Australia utilizan estas escalas para llegar a España, por lo que las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos impactan en parte de las reservas previstas para los próximos días, con la semana grande de las fiestas josefinas a la vuelta de la esquina.

Entre el 1 y 2 % de las reservas

Según confirma Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana Hosbec, "toda la operación aérea desde Asia está siendo muy complicada por los cierres de los 'hubs' de Dubái y Doha, sobre todo". De ahí que "las cancelaciones de turistas de estas procedencias se están sucediendo". No obstante, matiza, "no afectan al conjunto final, pues suponen entre el 1-2 % de total" de las reservas de estos días.

Además, Montes subraya que existen alternativas de conexión que siguen funcionando con relativa normalidad como Estambul, lo que permite que parte del tráfico aéreo continúe llegando a Europa a través de Turquía, por ejemplo.

Con todo, el dato que presenta Montes revela que el impacto sobre la ocupación global de las Fallas es reducido. La mayor parte del turismo que llena los hoteles valencianos durante estas fechas procede de mercados europeos y del propio territorio nacional, mucho menos dependientes de las conexiones aéreas de larga distancia.

Ante estas incidencias, los establecimientos hoteleros están activando mecanismos habituales de gestión de cancelaciones. "Los hoteles ponen en marcha planes de actuación en cada caso concreto según la tarifa que tengan contratada", explica la secretaria general de Hosbec.

En muchos casos, los viajeros cuentan con seguros de viaje que cubren este tipo de incidencias derivadas de conflictos internacionales o interrupciones del transporte. Las soluciones dependen en gran medida del tipo de reserva realizada por el turista. Los hoteles suelen ofrecer cambios de fecha o alternativas, aunque cada caso es diferente, explica la responsable del sector.

Reapertura parcial y limitada

Diez días después del ataque, las compañías aéreas insisten a sus clientes que se mantengan atentos a sus canales de comunicación y que no acudan al aeropuerto salvo que tengan confirmación previo aviso de que su vuelo está operativo. Recuerdan que el espacio aéreo sigue sujeto a restricciones y cierres parciales, lo que ha obligado a las principales aerolíneas del Golfo a operar con programaciones reducidas y a priorizar vuelos limitados para pasajeros afectados por las cancelaciones.

Aerolíneas como Emirates explican que, tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional, la compañía está operando actualmente con un horario de vuelos reducido. Según la compañía, los pasajeros en tránsito en Dubái solo podrán viajar si su vuelo de conexión está operativo. "Por favor, no vaya al aeropuerto a menos que tenga una reserva confirmada para estos vuelos”, señalan desde la aerolínea.