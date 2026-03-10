La indumentaria se exhibe en la Diputació de la mano de Victoria Liceras

'Lluir la festa' es el nombre de la muestra de indumentaria valenciana que ha organizado la Diputació de València y que reúne fondos documentales de la que está considerada como una de las grandes expertas -para no pocos, la que más- en el vestido tradicional, Victoria Liceras, y que podrá contemplarse en el Museo Valenciano de Etnología los viernes, sábados y domingos del 13 al 29 de marzo. Los viernes el horario será de 16 a 20 horas, y los fines de semana de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

La muestra, que ofrece una mirada a la indumentaria fallera desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación como símbolo esencial de la fiesta, se divide en cinco apartados. El primero 'Buscant una identitat festiva valenciana', hace un recorrido desde 1920 a 1930 mostrando cómo en los actos oficiales, las primeras falleras mayores utilizan tanto los vestidos de gala, según la moda de la época, como las piezas festivas vinculadas a la indumentaria tradicional. El segundo bloque va de 1940 a 1950 y tiene como título 'Una festa popular i uniforme, on els xiquets són l'excepció'. A continuación, el recorrido nos traslada a 1960-1975, con el apartado 'L'home ja es vist per a la festa. La dona contempla la moda'; le sigue el apartado 'Una nova època: buscant els orígens', centrada en el tiempo transcurrido entre 1975 y 1985.

La muestra incluye complementos como peinetas / Raquel Abulaila

Incluye la ropa "reglamentaria"

En estas unidades se observa el afianzamiento de los modelos que se citan en los diferentes reglamentos falleros establecidos por la Junta Central Fallera y en los diferentes congresos falleros, así como su relación con las modas y estilos imperantes en la moda de las diferentes décadas. Asimismo, varias vitrinas independientes muestran la evolución estilística de elementos y piezas como la joyería, las bandas, los peinados femeninos, las peinetas, los corpiños de mujer o la indumentaria infantil.

Un total de 19 conjuntos completos, 15 de mujer y de niña (cuerpo, falda, manteleta, delantal y lazo), y tres de hombre y niño (traje de "carrer", traje de "panderola", torrentí y "saragüells"), además de tres "jupetins" de hombre y tres jubones de mujer dan forma a la parte centrada en la indumentaria. Los visitantes también podrán descubrir la joyería y las peinetas de la época, con una cuidada selección de cuatro conjuntos de pendientes de la época, aguja de pecho de plata, agujas para el cabello y un collar de dos vueltas de perlas sintéticas. Esta colección se completa con siete peinetas de la época, dos recreaciones de peinados femeninos y cuatro bandas de fallera.