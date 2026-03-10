Martínez Mus: "Si el traslado de los pasajeros desde Albal no lo soluciona Renfe lo haremos nosotros"

La movilidad durante estas Fallas 2026 está siendo protagonista en las fiestas tras el enfrentamiento derivado de la reorganización de trenes de Cercanías que según Renfe, se diseñó "siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de València", y que está previsto que dejen a los pasajeros provenientes de Xàtiva y Gandia en la estación de Albal. A partir de ahí, ha surgido la pregunta lógica de cómo vendrán desde allí los viajeros hasta el centro de València en días tan señalados.

Desde FGV han asegurado que todo ha sido conveniado con la Consellería y la agencia Valenciana de Transporte Metropolitano, con algunas condicionantes que se repetan, marcados en el seno de la Junta de Protección Civil y de la mano de la Policía Local para evitar colapsos. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha agradecido el trabajo conjunto con FGV y la agencia de trsnporte mertopolitano. "Hace una años hablabamos de la red no operativa, pero esta ya está recuperada con normalidad . El dispositivo de Metrobús para Fallas empezó el 22 de febrero. La red tiene 144 kilometros y 147 estaciones y paradas que conectan 36 municipios. L'Horta sud ya es plenamente accesible", ha valorado el conseller.

"Se va a ofrecer un servicio non stop desde el 13 de marzo de servicio ininterrupido. Por primera vez, se pondrá en marcha un servicio de siete días initerrumpido durante 168 horas. Se han programa 2.338 servicios especiales que se suman a los ordinarios. La capacidad máxima será de más de 5,8 millones de plazas y se estima que se transportará a tres millones de pasajeros en los sietes días principales de las Fallas", ha continuado Martínez Mus.

Seguridad

Para reforzar la seguridad de la zona habitualmente más colapsada, Xàtiva y Colón cerrarán durante las mascletaes y los pasajeros se bajarán en la estación de antes. También estará cerrado el cañón de la estación de Alacant en las noches de pirotecnia. Asimismo, se reforzará el dispositivo policial de seguridad y se dispone de 1.500 plazas gratuitas de aparcamiento disuasorias y otras de 1.224 de aparacamientos municipales.

Se refuerzan los cuatro corredores del área metropolitana. Se centrará este esfuerzo a partir del 14 de marzo. Y habrá servicio nocturno ininterrumpido coordnado con metrovalencia también dispositivo especial para la noche de la cremà y son las primeras fallas en las que contaremos con 192 nuevos vehículos en Metrobus.

Con respecto a la huelga y parones, hay previstos servicios mínimos. La huelga viene de un sindicato nacional y nosortos hablamos con nesro comité de empresa. Este sindicato solo tiene un representante.

El porcentaje sería de 75% servicios mínimos y el 80%& en los días centrales de Fallas. Al ser un sindicato de ámbito nacional respetaremos su derecho a la huelga pero nosostros trabajaremos para cumplir estos días.

El traslado de los pasajeros desde Albal

Acerca de los trenes de Albal, Martçinez Mus ha asegurado que "lógicamente no lo teníamos previsto ni preparado". Y ha explicado que ha hablado con el alcalde de Alblal que "está muy preocupado por la cantidad de pasajeros que se van a desplazar hasta allí" y ha sentenciado: "Si tenemos que salir otra vez a suplir los defectos de Renfe, lo haremos, si tenemos que llevar a la gente a Torrent Avinguda lo haremos" y se haría con Metrobús o la alternativa es desde Albal hasta Paiporta también en Metrobús.

En este sentido el conseller ha insistido en que este problema "no formaba parte del dispositivo. Si tenemos que volver a sacar nuestros esfuerzos para subsanar los problemas de renfe lo haremos". Lo que pide el Ayuntaiento es que no llegara , no donde tenían que parar. La alternativa de Renfe es insufivciente. Ese servicio de conectividad podría haberla previsto. Van a bajar Si no lon soluciona Renfe lo haremos nosotros".

"Yo me enteré ayer, lo lógico es que si los bajas en una estación que no tiene conectividad con metro, debería haberlo previsto. Desde que supimos ayer que había este problema hemos trabajado en eso. No lo habíamos previsto, pues haremos lo que podamos", ha cerrado el conseller.