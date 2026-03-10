El periodista herido por una farola en el vendaval de febrero recibe el premio "Heroi Faller"

Reconocía Javi Doménech que tuvo mucha suerte, porque "si llega a caerme dos centímetros más allá, me deja en el sitio". Es una realidad tozuda, pero también es la realidad más imposible, porque con lo grande que es la ciudad y con lo largo que es el tiempo, tuvo que tocarle a él que, en medio del vendaval que azotó la ciudad a primeros de febrero, tuviera que tocarle a él que la farola derribada junto a San Agustín cayera justo en su trayectoria.

Un consuelo dulce para él ha sido recibir ahora un premio original en la fiesta: los "Herois Fallers", que concede la comisión de Maestro Gozalbo-Conde Altea. Un galardón que no va para "los de siempre" y que reconoce trayectorias en el mundo de la fiesta.

Entrega de los Héroes Falleros de la falla Maestro Gozalbo /

La farola no le golpeó en la cabeza, pero sí en el torso y en el tobillo, que se lo hizo migas. Ahora, en silla de ruedas forzosa, ha recibido el galardón. Que no es precisamente en mérito a haberle caído una farola, sino por su larga trayectoria en las fiestas valencianas, especialmente en Fallas y en San Vicente.

La comisión ha querido reconocer esa vinculación a las fiestas, en las que se interrelaciona permanentemente y con las que tiene indudable visión. Sirva el dato: siempre ha inculcado la pasión por las fiestas a uno de sus hijos, Néstor que tiene síndrome de Down. A lo largo de los años ha sido un habitual en los "miracles" de Sant Vicent, con numerosos galardones recibidos en el concurso de la Junta Central Vicentina. Y ahora, también como fórmula para interrelacionar y ayudar a su formación, lo ha hecho presidente infantil de su comisión, Pintor Segrelles. En un caso curioso porque lo comparte con otro joven, Andreu Pavía, sin ser familia entre sí, para acompañar a sus falleras mayores, que son dos y en este caso sí que son familia: las hermanas Luna y Milena Moia Tornera.

Javi Doménech ha acogido con estoicismo ser padre de presidente infantil en unas condiciones físicas no deseables, en silla de ruedas hasta que la fractura se consolide. Le queda un largo camino de recuperación.

Junto al periodista, la falla Maestro ha reconocido a Amparo Olmos Farinós, Valeria Boix García y Majo Boluda Castelló junto a Irene Sanchís Corral como Heroina Extraordinaria y el artista Paco López Albert como Héroe Honorario.