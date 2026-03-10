El president Pérez Llorca visita el balcón fallero de Levante-EMV
Los representantes de la política nacional, autonómica y local se han dado cita en el balcón para ver la mascletà de hoy, martes 10 de marzo, a cargo de la Pirotecnia Crespo
El balcón fallero de Levante-EMV ha congregado esta mañana a la primera plana de la política valencia con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al frente. Junto a él, tampoco han querido perderse la oportunidad de ver la mascletà de hoy, 10 de marzo, desde un escenario privilegiado en la Plaza del Ayuntamiento, otros representantes políticos tanto de la política nacional, autonómica y local.
La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, acompañada por José Muñoz, el síndic del PSPV en les Corts, ha sido de las primeras en llegar junto a Vicent Mascarell, secretari de organización del PSPV-PSOE. No ha faltado tampoco a la cita en el balcón de Levante-EMV el síndic del PPCV en las Corts, Nando Pastor, ni el diputado de Cultura de la corporación provincial, Paco Teruel, ni la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles.
También ha asistido la diputada socialista, Carmen Martínez, presidenta de la comisión de la dana en el Congreso.
