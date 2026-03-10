La Sección Especial se pone seria y levanta remates tras la lluvia

La "plantà" de las Fallas 2026 se generalizó, extendiéndose como mancha de aceite, por las comisiones de Sección Especial y, en todo caso, algunas de Primera A o de otras secciones inferiores. Pero ahora mismo es la máxima categoría la que manda. Hubo una matinal incómoda por la lluvia que cayó pero, a partir de entonces, sálvese quien pueda.

A estas alturas, los artistas falleros saben perfectamente lo que tienen que hacer y la planificación está, teóricamente, bajo control. A pesar del día de retraso. Lo que pasa es que la legión de seguidores tienen que estar desorientados, porque la "plantà" marcha a dos o más velocidades. Los que tienen prisa acuden a Convento Jerusalén y a l'Antiga de Campanar, que llevan ya tres días en movimiento. Pero las demás empiezan a ponerse serios. Por ejemplo, Na Jordana, el Pilar, Almirante Cadarso y Cuba-Literato Azorín se fueron a la cama con piezas ya a la vista. Exposición ha empezado a subir, pero parece envasada al vacío. Es increíble la pericia para envolver cuidadosamente la falla. Al proceso de grúa hay que añadir ahora la de cúter.

Las otras dos aún estaban totalmente en el suelo: Sueca-Literato Azorín y Duque de Calabria. Pero seguramente, a media mañana ya estarán en pleno vuelo.

La Primera A va más lenta. Algunas tienen ya mucho levantado, como la Merced, pero es a partir de este miércoles cuando, de verdad, empezará a crecer. De momento sigue en el reino de los plásticos.

A cinco días vista, las comisiones ya saben a qué hora pasarán los jurados. Ya hay una baliza que anuncia el tiempo que queda.