Estos son los horarios a los que pasará el jurado por todas las fallas grandes e infantiles de las Fallas de València 2026
Almirante Cadarso y Conde Salvatierra estrenarán los recorridos de la Sección Especial grande e infantil
La Junta Central Fallera ha dado a conocer los recorridos de los jurados para las Fallas de 2026. Antes de llevarse a cabo el sorteo de personas que calificarán el 15 de marzo -mañana será el turno del sorteo para las fallas grandes del 16 de marzo- se ha facilitado el orden por el que irán desfilando los calificadores.
Aunque las fallas deben estar plantadas a las 9 de la mañana las infantiles y las 8 las mayores, pasar más tarde es un margen que puede ayudar si hay problemas de última hora.
El recorrido se articula por proximidad. Así, una vez elaborado el trazado, se asigna un inicio, en el que las céntricas suelen ser las que empiezan para evitar el pretender entrar durante la "mascletà". Solo en el caso de que no haya fallas céntricas se empieza en otra parte de la ciudad.
Los recorridos son, además, muy largos. Por ejemplo, la Cuarta C empieza en Ciutat Vella y pasa por Benimaclet, Poblats Marítims, El Palmar, Olivereta, Quart de Poblet, Xirivella, Burjassot, Benicalap, Rascanya y acaba en Russafa.
La Especial empieza en Almirante
En la Sección Especial grande, con sorteo puro, la seré será paradójica, puesto que empezará y acabará casi en el mismo punto: la primera en ser visitada será Almirante Cadarso-Conde Altea y tras hacer el recorrido por Russafa, centro, Campanar, El Carmen y Exposición, acabará en la misma calle para ver Reino de València-Duque de Calabria, que se planta al final de la calle Almirante Cadarso y donde deben estar a las cinco de la tarde.
Ese paso por el centro no a primera hora se repetirá en Primera A, donde se empieza en los Poblats Marítims y se acaba en Torrefiel, tras haber recorrido desde Creu Coberta al centro y Pla del Remei-Gran Vía.
Las Fallas de Especial tienen asignada una hora como tiempo desde que se sale de una participante a que se llega y se inspecciona. Por ejemplo, se estará en Almirante Cadarso a las 8 de la mañana y a las 9 se estará en Sueca-Literato Azorín.
En la Especial infantil hay 45 minutos entre falla y falla. Se empezará con las cinco fallas de Pla del Remei-Gran Vía, con Conde Salvatierra como primera y se acabará en Exposición a las seis y media.
Tras las visitas hay que desplazarse a la sede de la JCF para deliberar y entregar las actas, con la idea de que todos los premios se lean sobre las nueve de la noche.
