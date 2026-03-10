Vicente Rodríguez, pirotécnico de la mascletà del 10 de marzo en València: "Era un gran disparo, pero ha llovido tanto que el agua ha afectado al material"
"Iba la mascletà rara. No era lo que tocaba. Ahora es mejor dispararla por seguridad de la gente y de nosotros también", ha añadido el responsable de la Pirotecnia Crespo tras ver como parte de su mascletà se quedaba colgada sin explotar
Las mascletaes evolucionan y se adaptan a las inclemencias meteorológicas, cada vez más frecuentes en estas fechas falleras, pero hay descargas de agua contra las que poco se puede hacer. Hoy le tocaba el turno a pirotecnia Crespo y su disparo se ha visto interrumpido para tristeza de Vicente Rodríguez, que desde el balcón del ayuntamiento invocaba mejor suerte para el año que viene.
“No he podido hacer nada, era una gran mascletà pero se ha mojado el material, iba muy lento… las retenciones, ha sido muy triste”, ha lamentado el pirotécnico tras un disparo de poco más de cuatro minutos, que antes de comenzar pensaba lanzar 200 kilos de pólvora repartida en 420 segundos.
"El año que viene haré una gran mascletà y me tocará sol"
No todo han sido malas noticias y Rodríguez ha querido poner un punto de optimismo: “No ha pasado nada, ningún accidente, que es lo importante, todos estamos bien, ahora tengo una espinita que me la tengo que quitar sí o sí. Me la quitaré el año que viene. Haré una gran mascletà y me tocará sol, seguro”, ha pedido el protagonista de la jornada.
¿Veía venir el pirotécnico que podía ocurrir un fallo en la secuencia? “Lo veía venir: el agua que ha caído la segunda vez, ahí sí que nos ha afectado mucho el material. Se quedaba el agua dentro y al final no se ha secado. Iba la mascletà rara. No era lo que tocaba. Ahora es mejor dispararla por seguridad de la gente y de nosotros también”, ha opinado minutos después, infiriendo que “se habrán quedado unos cuantos castillos por encender”. “Nunca me había pasado nada, siempre todas las mascletaes todas al sitio”, ha reconocido Rodríguez.
Posteriormente, fuentes municipales han señalado que la última lluvia de la mañana ha dañado el sistema eléctrico de disparo y como marca el protocolo se ha hecho un disparo manual seguro de parte de la misma. El material que se ha quedado sin disparar se va a proceder a retirar y por este motivo no se han retirado las vallas del perímetro de seguridad de la plaza, a la que no se puede acceder.
