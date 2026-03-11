Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de las Fallas de València para el 11 y 12 de marzo: la Infanta Elena recibe a las falleras mayores y cortes

El jueves se recupera el acto de las Fuerzas Armadas aplazado la pasada semana

La plantà sigue su ritmo. Falla Almirante Cadarso

La plantà sigue su ritmo. Falla Almirante Cadarso / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Miércoles y Jueves son las últimas jornadas que pueden calificarse como "de transición" en el calendario de Fallas. La actualidad la protagonizan los artistas, con la "plantà" de las fallas, a la que acuden cientos y cientos de personas. Pero mientras, el programa sigue cumpliendo con eventos y visitas.

En las jornadas de hoy y mañana destaca la recuperación, el jueves, del acto de las Fuerzas Armadas, aplazado la pasada semana por las lluvias.

La comitiva oficial, falleras mayores y cortes de honor, tendrán una recepción en el Salón de Cristal con la Infanta Elena, quien está en València con motvo de su visita de trabajo de proyectos sociales de la fundación Mapfre.

Miércoles 11 de marzo

10.45 h. Visita de la fallera mayor y la corte al Mercat d’Algirós

12.15 h. Recepción de las falleras mayores y cortes de honor con la Infanta Elena

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Tomás)

Jueves 12 de marzo

Hoy están ya habilitados los mercadillos y paradas de venta y consumo de alimentos.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Alpujarreña)

18:30 h. - Acto de las Fuerzas Armadas.

20.30 h Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Alpujarreña)

