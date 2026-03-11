Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027

La Sección Especial de las Fallas de València vuelve a protagonizar una situación que lleva a la reflexión. Salva Banyuls y Néstor Ruiz han llegado a un acuerdo con con la falla Exposición para darse un tiempo y no plantar en la máxima categoría el próximo año. Aunque este año son la tercera contratación más importante de la sección, ambos artistas optan por dar un paso atrás, un síndrome ya visto en otros casos: plantar en exceso y hacer de la máxima categoría un escenario que se evita para no verse desbordados por la presión y la no correlación entre lo que se paga, aún siendo mucho, y lo que se planta.

La comisión ha asegurado no solo que respetan la decisión y que dejan las puertas abiertas para regresar, sino que tienen como proyecto seguir dando una gran dotación económica conscientes de esa dinámica en la que se encuentra la máxima categoría. Este año, Exposición se presenta con el tercer presupuesto más importante de la categoría, con 195.000 euros declarados.

Y es que, en los últimos años, son demasiafos los artistas que han ido provocando la fuga de talentos de la categoría y conscientemente: Vicente Martínez Aparici, Pere Baenas, Javier Álvarez-Sala, Miguel Santaeulalia... junto con algunos que se fueron y han vuelto, como Paco Giner y Carlos Carsí. Y este año se suman dos: la pareja Banyuls-Ruiz y, hace una semana, Paco Torres Josa. Todos ellos, en sus respectivas despedidas, han aportado el mismo argumento: el cansancio, especialmente psicológico, que comporta la alta competición. Cuando se manejan volúmenes económicos declarados enttre 260.000 euros y los 107.000 de Reino de València-Duque de Calabria y la cuestión económica es la principal causa, algo sucede. Otra prueba de ello es que el problema es la máxima categoría: los propios Banyuls y Ruiz continuarán en Doctor Gil y Morte-Doctor Vila Barberá, varias secciones más abajo, pero sin esa presión, y que es donde se estrenaron como autores de fallas grandes. Además, la sociedad artística, -Banyuls, valenciano y Ruiz, paraguayo- lo hacen tras apenas dos presencias en la Especial. En el momento de marcharse en 2024, Pere Baenas aducía esa "autopresión cada vez más insostenible" para bajarse del autobús.

Categoría agitada

Esta nueva retirada agita de forma notable el mapa de la Sección Especial, puesto que hay dos huecos por rellenar y además, de los que pelean por los primeros premios. Exposición y la Plaza del Pilar. Con la particularidad de que, si con el Pilar se apuntaba que es una plaza muy competitiva, la de Exposición, números en la mano, lo es más.

El relato cuenta que hay artistas que, tras brillar en la categoría principal, se han retirado incluso para sanear su taller, ahogado por deudas, en lo que siempre se ha sostenido que es la falta de administración del taller, dentro de esa feroz competencia que les lleva a "plantar más de lo que deben", y que no soluciona el vender posteriormente los remates o cuerpos plantados en los años previos. Y en esa coyuntura hay que pensar también que hay artistas de buen nivel que, directamente, no quieren plantar con las exigencias de la Especial. Hay talleres como el de ArtEnFoc que es de los que se cuenta con que están llamados a plantar en la máxima categoría y que, tras incursionar un año, se bajaron rápidamente.

La situación empieza a antojarse incómoda, porque el elenco de candidatos es relativamente escaso, salvo que alguno se haga el ánimo de volver. Pero las tentaciones son muchas para los artistas de alto nivel: las poblaciones falleras pagan bien y no tienen la tensión competitiva del "Cap i Casal".

La comisión reconoce que "ser artista es de valientes"

Por eso, la propia comisión reclama "un profundo debate y reflexión dentro de nuestra fiesta" porque sus artistas "se suman a una lista cada vez más larga de talleres que han optado por no continuar en la áxima categoría" y, efectivamente, anuncian que "seguiremos apostando por la falla, ofreciendo apoyo y facilidades a los artistas, pieza esencial de nuestra fiesta". A la vez que los despiden "con cariño, admiración y respeto", a la vez que proclaman que "ser artista es de valientes".

Dos bajas, tres renovaciones

Hasta el momento, la Especial tiene esos dos huecos pendientes para 2027, mientras que están confirmadas las renovaciones de Pedro Santaeulalia en Sueca-Literato Azorín, Josué Beitia en l'Antiga de Campanar -que está firmado para 2028- y Mario Gual en Na Jordana.

Falta confirmar la continuidad o no de Convento Jerusalén, Cuba-Literato Azorín, Duque de Calabria y Almirante Cadarso.