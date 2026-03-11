Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalá espera "que Renfe haga su trabajo" y haga propuestas para solucionar la crisis de los trenes de la mascletà y Bernabé insiste en celebrar una Junta Local de Seguridad extraordinaria

Catalá ha denunciado los insultos recibidos, atribuidos a la delegada del Gobierno y al ministro Puente, y ha reiterado que el Ayuntamiento no puede diseñar los itinerarios de Renfe

Pasajeros en la Estación del Norte tras una mascletà.

Pasajeros en la Estación del Norte tras una mascletà. / Francisco Calabuig

Marina Falcó

Marina Falcó

València

A apenas dos días para que llegue el fin de semana más intenso de las Fallas 2026 sigue sin haber una propuesta clara de solución a la crisis de los trenes de la mascletà, los de las líneas C-1 y C-2 a los que Renfe marcó como fin de trayecto la estación de Albal, a 10 kilómetros de distancia de València, y para cuyos pasajeros no se planteó una solución de conexión para llegar a la ciudad.

Mientras se produce este cruce de acusaciones, cartas públicas e incluso insultos, los vecinos de las comarcas del sur siguen sin una solución clara y desconociendo cuál será su destino en los próximos días falleros si deciden acercarse a València para vivir la fiesta.

Por el momento, la alcaldesa de València, María José Catalá ha declarado esta mañana de miércoles que el ayuntamiento está a la espera de recibir las propuestas del operador ferroviario. "Solo le pido a Renfe que haga su trabajo, que intente acercar a los pasajeros lo máximo posible y que diseñe los itinerarios de la mejor manera teniendo en cuenta las cuestiones en materia de seguridad que el año pasado pusimos sobre la mesa y que no deben impedir que los viajeros lleguen a la ciudad de València", ha manifestado la alcaldesa.

Preguntada acerca de qué ideas propone el consistorio para la llegada de los pasajeros de las líneas de Cercanías 1 y 2 a València, la alcaldesa insiste en que "el ayuntamiento no puede diseñar los itinerarios de Renfe y deben ser ellos quienes planteen las soluciones" evitando, eso sí, la salida por Xàtiva - Marqués de Sotelo que es la que genera problemas en el ámbito de la seguridad.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé insiste en que "soluciones hay pero la alcaldesa no asume sus responsabilidades y espera que los demás le hagamos el trabajo", lo que solicita es que se haga en un marco que Bernabé señala como el adecuado "en una Junta Local de Seguridad extraordinaria" siempre y cuando además, Catalá modifique su criterio inicial "y respaldada en informes técnicos de au Administración" en los que se pedía que los trenes no llegaran a la Estación del Norte

"Machista, facha, cínica..."

La primera edil también ha hecho referencia al cruce de insultos que se ha producido entre parte de los agentes implicados en esta disputa. "En los últimos tres días y en el marco de este debate he recibido insultos que me parecen totalmente inapropiados", ha denunciado Catalá, quien según explica, le han tildado de "facha, machista, cínica, incompetente...".

A este respecto la alcaldesa ha nombrado directamente a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé y al ministro Óscar Puente como autores de dichos improperios y les ha pedido "respeto y que se calmen".

