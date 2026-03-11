Compromís propone aforar la zona de Marqués de Sotelo en las "mascletaes" y mantener el servicio de cercanías

El grupo de Compromís, encabezado por su portavoz en València, Papi Robles, ha dirigido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, y la alcaldesa de València, María José Catalá, en las que propone una fórmula para resolver el conflicto de las mascletaes y la llegada de trenes de cercanías. Su sugerencia es aforar la zona de Marqués de Sotelo y mantener la llegada de trenes a la Estación del Norte. Siempre han entendido que prohibir la llegada de cercanías entre las 13 y las 15 horas no tenía sentido y tampoco dejar a los viajeros en la estación de Albal, por lo que su carta se manifiesta así.

A la atención del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Sr. Óscar Puente Santiago, Y a la de la Alcaldesa de València, Sra. María José Catalá Verdet:

Nos dirigimos a ustedes como representantes en los municipios de València y el área metropolitana para trasladarles una solución que permita una salida al rechazo ante una situación que está perjudicando de manera directa a miles de usuarios y usuarias del servicio de Cercanías durante las Fallas. Todo ello consecuencia de la interrupción de la llegada de trenes al centro de la ciudad en la franja de mayor afluencia de personas con motivo de la mascletà. Estas propuestas se realizan con el objetivo último de garantizar la seguridad de los asistentes a la mascletà y el mantenimiento del servicio de transportes, algo que es posible desde el punto de vista técnico.

Ante la incapacidad de ambas instituciones por llegar a un acuerdo que compagine la seguridad y un servicio de transporte público adecuado, les trasladamos las siguientes peticiones concretas:

PRIMERA. Que el Ayuntamiento de València perimetre y afore una zona específica de visualización de la mascletà en el entorno de Marqués de Sotelo y en la parte frontal de la Estación del Norte recayente a la calle Xàtiva, con el objetivo de evitar aglomeraciones, ordenar los flujos de personas y garantizar en todo momento la capacidad de intervención de los servicios de emergencia.

SEGUNDA. Que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en caso de que los responsables municipales de seguridad consideren que la zona frontal de la estación debe quedar disponible para una eventual actuación de los servicios de emergencia, adopte las medidas necesarias para que ese espacio permanezca libre de personas y de instalaciones temporales que puedan dificultar la evacuación o la intervención operativa.

TERCERA. Que el Ayuntamiento de València y el Ministerio establezcan, entre los días 14 y 19 de marzo, y en la franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 15:00 horas, un dispositivo específico de entrada y salida de viajeros de la Estación del Norte a través de los accesos laterales de la calle Bailén, en su lado oeste, y de la calle Alacant, en su lado este, habilitando, si fuera necesario, mecanismos complementarios de regulación de salida a través de la vía peatonal que conecta con la estación de Joaquín Sorolla.

CUARTA. Que el Ayuntamiento de València garantice de forma efectiva y permanente las vías de acceso y salida por los laterales de la estación para los servicios de emergencia, evitando cualquier obstáculo físico o concentración de personas que pueda comprometer su uso inmediato.

QUINTA. Que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de València apliquen estas medidas organizativas y de seguridad para impedir la interrupción del servicio de Cercanías, de manera que puedan cumplirse las exigencias planteadas por los servicios municipales sin perjudicar innecesariamente a los usuarios y usuarias del transporte público metropolitano. Estas demandas responden a la defensa del interés general y del derecho de la ciudadanía a disponer de un transporte público digno, operativo y bien planificado, también durante las Fallas. Confiamos en que atiendan estas solicitudes con la rapidez, diligencia y la responsabilidad que la situación exige.