Cruce de reproches entre Ayuntamiento de València, Generalitat y Ministerio por la crisis de los trenes en la mascletà

Pocas cosas hay tan típicamente nuestras como echarle la culpa al otro de lo que ha salido (o tiene toda la pinta de que va a salir) mal. Como no podía ser de otro modo, la reciente noticia de las reorganización de los trenes de Cercanías en horario de mascletà para evitar el colapso de la gente que llega a la Estación del Norte, los que ya están en la calle Xàtiva esperando para ver el disparo y el público que sale de la plaza de toros, ha provocado un cruce de acusaciones entre las tres administraciones que se echan las culpas unos a otros de unos previsibles pasajeros 'desamparados' en la estación de tren de Albal, punto de fin de trayecto señalado por Renfe para los usuarios de los trenes provenientes de Xàtiva y Gandia.

Todo arranca el pasado viernes cuando Renfe anunció su plan de reajuste de trenes que contemplaba que entre los días 13 y 19 de marzo los trenes de las líneas C-1 y C-2 tendrían su parada final en Albal. Esta nueva organización se planteaba, según la empresa pública, "siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de València". El problema llegó cuando hubo que enfrentarse a la pregunta lógica: ¿cómo llegarán los pasajeros a València desde Albal?

Ayuntamiento-Ministerio-Conselleria, la tríada de la crisis

La primera en mostrarse "sorprendida" ante esta propuesta fue la propia alcaldesa de València, María José Catalá quien reprochó a Renfe que "no haya habilitado otro tipo de desplazamientos al centro de la ciudad" y añadió que "sinceramente esperaba que no los dejaran -a los pasajeros- en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe".

Ante esta declaración, el ministro de Transportes Óscar Puente saltó en defensa del operador ferroviario señalando que el ayuntamiento "ante la reacción ciudadana, pone el grito en el cielo, porque 'pensaba que Renfe iba a poner autobuses' algo que jamás estuvo sobre la mesa". Además, fuentes de Renfe aseguraron que el número de autobuses necesarios para mover a los pasajeros de los trenes desde Albal es tan elevado que es "imposible de asumir" y llegan a cifrarlos en 160 autobuses-lanzadera diarios.

Y aquí empieza el cruce de reproches que no hace sino sumar intervinientes. El último ha sido la Generalitat Valenciana de mano del conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien presentó el dispositivo especial de Metrovalencia y Metrobús para las Fallas 2026. Preguntado acerca de la crisis de los trenes de la mascletà no dudó, en primer lugar, en afirmar que "yo me enteré ayer -por el lunes-" y en ofrecerse a arreglar este desaguisado, no sin lanzar un mensaje al ministro Puente: "Si tenemos que salir otra vez a suplir los defectos de Renfe, lo haremos".

La solución que se baraja desde Conselleria es habilitar autocares de Metrobús para trasladar a los pasajeros desde la estación de Albal hasta las paradas de metro de Torrent Avinguda o incluso hasta la de Paiporta. Martínez Mus informó a los medios que se estaba trabajando en esta opción y que se mantenía la comunicación con el alcalde de Albal, que "está preocupado" por la cantidad de viajeros que desembarcarían en su estación.

"Solicitar la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte"

Una vez fueron mostradas sus respectivas posturas en el embrollo de los trenes, comenzó el cruce de informes y de visitas a la hemeroteca. Catalá subió el voltaje de la crisis afeando a Puente que plantée dejar a los pasajeros en Albal, a "15 kilómetros" de València, calificando la propuesta como " una decisión no meditada" o "no bien planificada", e instándole a que"debería dar una solución. Y si quiere defender esa decisión", siguió Catalá, "que vaya a Albal y que se venga a una 'mascletà' andando". La primera edil también aseguró en declaraciones a los medios que "Ni siquiera planteamos que dejaran de venir a la Estación del Norte. Podían haber habilitado una salida previa y que no se concentrara la salida de pasajeros en la calle Xàtiva", algo que, según el ministro, no es del todo cierto.

Puente ha enlazado en su cuenta de X un informe elaborado por el Departamento de Bomberos y Protección Civil en el que se recogen las propuestas de mejora en materia de seguridad para las Fallas de 2026 y se sugiere "solicitar a los operadores ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12:00 y las 15:00 h, en los periodos del 7 al 8 de marzo y del 14 al 19 de marzo de 2026, para limitar la afluencia continua de personas a la c/ Xàtiva en este punto, que a esas horas ya presenta una aglomeración importante de público".

Esta misma idea la plantea Policía Local de València en su propuesta de seguridad para la zona del entorno de la Estación del Norte, punto en el que el 15 de marzo de 2025 se desencadenó una situación de caos por la enorme avalancha de gente y provocó decenas de llamadas al 112 para alertar del caos y en las que se relataban algunos episodios de ansiedad. "Solicitar a los operadores ferroviarios de Renfe, que interrumpan la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 13:00 h y las 15:00 h, en el periodo del 15 al 19 de marzo", planteaba la policía.

Es más, el cuerpo de seguridad va más allá y hablaba de un escenario alternativo si lo de evitar la llegada de trenes a la calle Xàtiva no fuera posible y sugería que los viajeros saliesen, por ejemplo, por la calle Bailén. "Solicitar a ADIF que estudie la posibilidad de que los viajeros que lleguen a la Estación del Norte en el horario anteriormente indicado realicen también la salida en otros tramos de la propia estación más alejados del final de vía", planteaban.

Y mientras la policía sí daba una opción a la salida de los pasajeros, desde el consistorio no se planteó, en principio, una alternativa a la Estación del Norte, de hecho la propia Catalá insiste en que la respuesta debe darla el Ministerio y que "hay una solución intermedia" entre "no salir los pasajeros a la calle Xàtiva entre las 13.00 y las 15.00 horas y dejarlos a 15 kilómetros de València". Cabe recordar que las otras líneas de Cercanías, la C-3 proveniente de Buñol y la C-6, de Castellón pararán en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

¿Por qué Albal?

Con respecto a otra de las incógnitas planteadas estos días, la de por qué el final de trayecto tenía que ser Albal, Puente ha compartido extractos de "los informes que se proporcionaron al ayuntamiento en la junta de seguridad". Y añade que "sabían perfectamente que la C1 y C2 se finalizaría en Albal por razones de seguridad y operatividad de la Estación". Se da la circunstancia de que la estación de esta localidad es nueva y apenas lleva un año abierta tras 20 años de reivindicaciones.

En ellos se señala que fueron valoradas estaciones más cercanas a València como Catarroja, Massanassa y Alfafar pero que fueron descartadas porque "la capacidad de evacuación de la estación y la longitud y anchura de los andenes no aconseja su utilización" y que la configuración urbana donde se ubican las estaciones "no es adecuada para el acceso masivo de autobuses ni existen líneas alternativas de transporte público".

A este respecto sí señalaban las opciones de movilidad pública de Albal como son las líneas de L180, L182N y L186B de Metrobús pero matizando que "sería necesario solicitar a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia reforzar esas rutas" precisamente por la gran cantidad de viajeros esperada.

Bernabé pide una reunión urgente

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado a la alcaldesa de València, María José Catalá, que formalice por escrito su teórico cambio de criterio respecto a la llegada de trenes a la Estación del Norte durante las Fallas de 2026, después de que el Ayuntamiento solicitara inicialmente restringir el servicio ferroviario en varias franjas horarias. Bernabé ha instado a la alcaldesa a remitir por escrito esa nueva postura o, en su defecto, a convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria.