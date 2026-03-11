Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La infanta Elena descubre el secreto de la mascletà en València: "No se trata de tirar pólvora sin más, sino de llevar un ritmo"

La integrante de la Casa Real ha tenido ya una recepción con las falleras mayores de València y la alcaldesa

Miguel Angel Montesinos

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La infanta Elena de Borbón ha visitado el balcón del Ayuntamiento de València con motivo de la undécima mascletà de las Fallas 2026, que disparará la Pirotecnia Tomás. Y en el previo de la misma, ha tenido una recepción con la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y con la infantil, Marta Mercader, así como con sus Cortes de Honor. El encuentro se ha producido a pie de disparo.

Las tres han estado departiendo junto a la verja mientras la alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado a la infanta Elena, junto a las falleras mayores, la particularidad de la indumentaria.

Después, han sido los responsables de la Pirotecnia Tomás, encargada de disparar la mascletà este miércoles 11 de marzo, quienes han comentado a la infanta Elena la composición del disparo de hoy, los kilos de pólvora que tirarán y las sensaciones que iba a vivir. El pirotécnico le ha hecho especial hincapié en que no se trata de tirar pólvora sin más, sino de tener un ritmo.

La mascletà que hoy ha visto la infanta Elena en València

La mascletà de hoy, en directo desde la plaza del Ayuntamiento de València / David García Sebastiá

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

