Fallas 2026
La infanta Elena descubre el secreto de la mascletà en València: "No se trata de tirar pólvora sin más, sino de llevar un ritmo"
La integrante de la Casa Real ha tenido ya una recepción con las falleras mayores de València y la alcaldesa
La infanta Elena de Borbón ha visitado el balcón del Ayuntamiento de València con motivo de la undécima mascletà de las Fallas 2026, que disparará la Pirotecnia Tomás. Y en el previo de la misma, ha tenido una recepción con la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y con la infantil, Marta Mercader, así como con sus Cortes de Honor. El encuentro se ha producido a pie de disparo.
Las tres han estado departiendo junto a la verja mientras la alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado a la infanta Elena, junto a las falleras mayores, la particularidad de la indumentaria.
Después, han sido los responsables de la Pirotecnia Tomás, encargada de disparar la mascletà este miércoles 11 de marzo, quienes han comentado a la infanta Elena la composición del disparo de hoy, los kilos de pólvora que tirarán y las sensaciones que iba a vivir. El pirotécnico le ha hecho especial hincapié en que no se trata de tirar pólvora sin más, sino de tener un ritmo.
La mascletà que hoy ha visto la infanta Elena en València
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- DIRECTO: Vive las Fallas de València día a día: todos los detalles
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València